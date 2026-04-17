Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era анонсировали масштабное мультиплеерное тестирование — вход свободный

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen сообщили о планах на проведение масштабного мультиплеерного тестирования своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Испытания пройдут с 22 апреля (12:00 МСК) по 23 апреля (0:00 МСК). Никаких регистраций не требуется — для участия нужно лишь обновить сборку демоверсии Heroes of Might & Magic: Olden Era во время плейтеста и начать играть.

В рамках тестового периода пользователям Heroes of Might & Magic: Olden Era будут доступны четыре фракции (Храм, Некрополь, Подземелье, Раскол), режим «Арена» и рейтинговый подбор игроков формата «1 на 1».

Цель испытаний — собрать онлайн как можно больше людей и устроить стресс-тест для серверов Heroes of Might & Magic: Olden Era, чтобы проверить их работоспособность под большой нагрузкой.

«Присоединившись [к тестированию] и зайдя [в игру], вы поможете нам находить и исправлять последние ошибки в преддверии официального запуска. Ваша помощь имеет огромное значение», — подчеркнули разработчики.

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era откроется уже 30 апреля на ПК (Steam, Microsoft Store) и в подписке Game Pass. На старте обещают первый акт кампании, шесть фракций, мультиплеер и редактор карт.

Ранее Unfrozen вместе с Sad Cat Studios (Replaced), Weappy (This is the Police, Hollywood Animal) и ещё двумя студиями сформировала холдинг Nova Assembly с целью обмена опытом, технологиями и ресурсами.