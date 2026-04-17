Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки

Microsoft работает над крупным обновлением меню «Пуск» в Windows 11, которое призвано предоставить пользователям больше контроля над его внешним видом. По словам осведомлённых источников, эти улучшения разрабатываются в рамках нового дизайна пользовательского интерфейса WinUI 3, разработку которого компания уже подтвердила.

По имеющимся данным, новое меню «Пуск» будет похоже на существующее, но получит более продвинутые возможности настройки, которые можно будет изменить в приложении «Параметры Windows». Добавятся параметры включения или отключения определённых разделов, а также возможность вручную выбирать между маленьким и большим макетом меню «Пуск».

В настоящее время меню «Пуск» Windows 11 уже имеет маленький и большой макеты, но Windows сама выбирает макет в зависимости от размера экрана. Другая важная настройка — возможность отключать неиспользуемые разделы меню. Если пользователю не нужна лента рекомендаций или не требуется закреплять приложения в меню «Пуск», он сможет отключить эти разделы одним щелчком мыши. Более того, можно будет отключить даже список всех приложений.

Помимо новых параметров настройки, новое меню «Пуск» должно стать намного быстрее и отзывчивее, независимо от нагрузки на систему. Текущее меню «Пуск» часто появляется с задержкой при высокой загрузке центрального процессора — теперь эта проблема будет решена. Улучшения производительности также затронут поиск — даже при высокой нагрузке можно будет сразу после нажатия клавиши «Пуск» начинать ввод текста без задержки и потери символов, на что давно жалуются пользователи последних версий Windows.

Все перечисленные улучшения меню «Пуск» являются частью масштабных усилий Microsoft по устранению проблемных элементов в Windows 11 в рамках проекта под кодовым названием Windows K2. Цель проекта — сделать Windows 11 быстрой, плавной и стабильной платформой.