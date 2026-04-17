Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ

В последние годы механизмы разработки приложений для Android резко изменились — теперь значительную часть задач выполняют OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude, Google Gemini и другие помощники с искусственным интеллектом. Хорошая идея для приложения теперь важнее, чем глубокие знания или опыт в программировании. Google решила указать, как делать это надлежащим образом.

У создаваемых с помощью ИИ приложений есть и обратная сторона — лежащие в основе чат-ботов модели не всегда в курсе последних изменений Android, поэтому могут использовать в разработке устаревшие средства. В результате приложения оказываются нерабочими или недостаточно эффективными, потребляют больше памяти, чем требуется, запускают ненужные фоновые процессы и ускоряют разряд батареи.

Чтобы избежать этих неприятностей, Google открыла ИИ-агентам для написания кода доступ а режиме реального времени к актуальным рекомендациям по разработке для Android. Компания также предложила обновлённый интерфейс командной строки и наборы специализированных «навыков» — чётких инструкций ИИ-агентам для надлежащей разработки приложений под Android. «Это гарантирует, что даже если срок обучения большой языковой модели написанию кода истёк год назад, [база данных] всё равно сможет предоставить рекомендации по новейшим фреймворкам и шаблонам, которые мы рекомендуем сегодня», — пояснили в Google.

Наконец, появились новые средства масштабирования приложений для различных устройств под управлением Android: умных часов, планшетных компьютеров, складных смартфонов и многого другого. Изменения и новые функции адресованы преимущественно разработчикам, но они означают, что у пользователей Android будет больше качественных, оптимизированных для их устройств приложений, даже если их писал ИИ.