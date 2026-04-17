Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает

Компания Anthropic объявила о запуске Claude Design — нового экспериментального инструмента визуального дизайна, который позволяет создавать визуальные материалы, такие как прототипы, слайды, одностраничные макеты и многое другое, с помощью ИИ Claude.

По словам разработчиков, Claude Design призван помочь основателям стартапов и менеджерам продуктов, не имеющим опыта в дизайне, проще делиться своими идеями. С помощью Claude Design пользователи описывают, что им нужно, а Claude создаёт первоначальную версию дизайна. Затем пользователи могут дорабатывать визуальные материалы, внося правки самостоятельно или отправляя запросы ИИ. Например, можно попросить Claude «создать прототип приложения для безмятежной мобильной медитации. Оно должно быть с успокаивающей типографикой, неброскими природными мотивами в оформлении и лаконичным макетом». Затем можно попросить ИИ изменить цвета, размер шрифта или добавить переключатель тёмного режима.

Может показаться, что Claude Design создан для конкуренции с популярным приложением для дизайна Canva, которое недавно расширило свои возможности в области искусственного интеллекта. Однако в разговоре с TechCrunch представители Anthropic сообщили, что их новый продукт призван дополнить Canva, а не заменить его. По их словам, Claude Design создан для тех, кто не изучал программное обеспечение для дизайна, а также для тех, кому нужно быстро воплотить свою идею в визуальном оформлении.

После создания презентации или прототипа, их можно экспортировать в формате PDF, по URL-адресу, в виде файлов PPTX или отправить в Canva. По словам Anthropic, в Canva эти файлы можно редактировать, а также совместно дорабатывать.

Claude Design может имитировать общий стиль проекта, чтобы результаты, сгенерированные ИИ, соответствовали общему визуальному стилю компании. По словам представителей Anthropic, Claude Design делает это, анализируя кодовую базу и файлы дизайна компании. Кроме того, команды могут дорабатывать эти компоненты и использовать несколько дизайн-систем. Новый продукт создан на базе Claude Opus 4.7 и доступен в режиме исследовательской предварительной версии для подписчиков Claude Pro, Max, Team и Enterprise.

Как отмечает портал TechCrunch, запуск Claude Design говорит о том, что Anthropic хочет выйти на корпоративный рынок и рынок профессиональных пользователей на фоне растущей конкуренции в сфере инструментов для работы с искусственным интеллектом. В январе Anthropic представила Claude Cowork — агентного ИИ-помощника для решения сложных задач. Спустя несколько недель после этого компания представила в Cowork агентские плагины, предназначенные для автоматизации специализированных задач в различных подразделениях компании.