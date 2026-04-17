«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом

В преддверии скорого старта раннего доступа разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen представили новый геймплейный трейлер своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Новый геймплейный трейлер Heroes of Might & Magic: Olden Era дебютировал в рамках презентации FYNG (Find Your Next Game) на немецком фестивале CAGGTUS 2026. Ролик включает три минуты «чистого геймплея».

Разработчики показали исследование карты, сбор ресурсов и пошаговые сражения за героев разных фракций под грандиозную музыку легендарного композитора серии Пола Энтони Ромеро (Paul Anthony Romero).

Зрители остались в восторге от внесённых разработчиками улучшений (интерфейс, визуальный фильтр, размер боевых арен). «Игра выглядит намного лучше, чем раньше. Огромное спасибо, что прислушались к нашим отзывам», — оценил mithril-soup.

События Heroes of Might & Magic: Olden Era развернутся на загадочном континенте Джадам. Пока его защитники воюют друг с другом, фракцию Улей подчинил своей воле демон из Инферно, стремящийся завоевать весь мир.

На старте раннего доступа обещают первый акт нелинейной сюжетной кампании, шесть фракций, три режима («Классический», «Одиночный герой», «Арена»), мультиплеер, редактор карт и поддержку русского языка.

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era откроется уже 30 апреля на ПК (Steam, Microsoft Store) и в подписке Game Pass. В преддверии релиза пройдёт масштабное мультиплеерное тестирование — вход свободный.