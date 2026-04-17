Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия «Выглядит намного лучше, чем раньше»: тр...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом

В преддверии скорого старта раннего доступа разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen представили новый геймплейный трейлер своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

Новый геймплейный трейлер Heroes of Might & Magic: Olden Era дебютировал в рамках презентации FYNG (Find Your Next Game) на немецком фестивале CAGGTUS 2026. Ролик включает три минуты «чистого геймплея».

Разработчики показали исследование карты, сбор ресурсов и пошаговые сражения за героев разных фракций под грандиозную музыку легендарного композитора серии Пола Энтони Ромеро (Paul Anthony Romero).

Зрители остались в восторге от внесённых разработчиками улучшений (интерфейс, визуальный фильтр, размер боевых арен). «Игра выглядит намного лучше, чем раньше. Огромное спасибо, что прислушались к нашим отзывам», — оценил mithril-soup.

События Heroes of Might & Magic: Olden Era развернутся на загадочном континенте Джадам. Пока его защитники воюют друг с другом, фракцию Улей подчинил своей воле демон из Инферно, стремящийся завоевать весь мир.

На старте раннего доступа обещают первый акт нелинейной сюжетной кампании, шесть фракций, три режима («Классический», «Одиночный герой», «Арена»), мультиплеер, редактор карт и поддержку русского языка.

Ранний доступ Heroes of Might & Magic: Olden Era откроется уже 30 апреля на ПК (Steam, Microsoft Store) и в подписке Game Pass. В преддверии релиза пройдёт масштабное мультиплеерное тестирование — вход свободный.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era анонсировали масштабное мультиплеерное тестирование — вход свободный
Heroes of Might & Magic: Olden Era появится в раннем доступе уже в апреле
Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали, как улучшили фракцию «Подземелье» после критики игроков
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели
Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия
heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.