реклама
На этой неделе OpenAI потеряла ещё троих руководителей

По всей видимости, подготовка к выходу на IPO для OpenAI сопровождается болезненными трансформациями, которые не исключают кадровых изменений. На этой неделе стартап покинули ещё три руководителя разного уровня, включая вице-президента Кевина Вайля (Kevin Weil, на фото ниже), который руководил научной деятельностью в компании.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Кроме того, из OpenAI ушёл Билл Пиблс (Bill Peebles), который отвечал за развитие сервиса Sora по генерации видео средствами ИИ. Как известно, некоторое время назад OpenAI отказалась развивать данное направление бизнеса из-за не слишком высокой эффективности инвестиций в проект, и даже была вынуждена расторгнуть из-за этого соглашение с Disney.

Представители OpenAI пояснили CNBC, что научная деятельность в компании будет децентрализована после ухода Вайля, и это позволит сблизить её с практической активностью отдельных команд, работающих на разных направлениях. Кроме того, из OpenAI собирается уйти технический директор приложений в корпоративном секторе Сринивас Нараянан (Srinivas Narayanan), о чём он сам сообщил в социальной сети X.

Напомним, что некоторое время назад о необходимости приостановить свою работу в OpenAI по состоянию здоровья заявила директор компании по продуктам Фиджи Симо (Fidji Simo), при которой бизнес-процессы стартапа начали подвергаться серьёзным реформам. По схожим причинам уйти из компании была вынуждена директор по маркетингу Кейт Рауч (Kate Rouch). Кроме того, операционный директор Брэд Лайткэп (Brad Lightcap) был переведён на другую позицию, связанную с руководством специальными проектами.

Кевин Вайль работал в OpenAI с 2024 года, в прошлом году он возглавил научное подразделение, пытаясь создать ИИ-инструмент для ускорения научно-исследовательской деятельности. Ранее он работал в Meta и Twitter. В начале своей карьеры внутри OpenAI он успел поработать на должности продуктового директора. Покидающий из-за закрытия сервиса Sora в прошлом месяце Пиблс заявил, что этот проект вряд ли можно было реализовать в любой другой компании, и он очень признателен OpenAI за предоставленную возможность воплотить его в жизнь.

Теги: openai, отставка, ии, кадровые перестановки
openai, отставка, ии, кадровые перестановки
