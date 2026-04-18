Samsung прекратила продажи Galaxy Z TriFold в США после того, как последняя партия, поступившая 10 апреля, была полностью распродана. Компания подтвердила завершение продаж на официальной странице устройства. Ранее производство смартфона свернули в Корее. Galaxy Z TriFold снят с продажи на всех рынках.

За время существования устройство несколько раз поступало в продажу в Корее крайне ограниченными партиями, после чего Samsung прекратила его выпуск. В США смартфон продержался дольше — вплоть до распродажи апрельской партии. На сайте Samsung устройство обозначено как «лимитированная серия Galaxy Z TriFold полностью распродана».

Samsung рекомендует покупателям приобрести Galaxy Z Fold7 или Galaxy S26 Ultra и регулярно посещать сайт компании, чтобы не пропустить предстоящие новинки. По слухам, второе поколение устройства выйдет в 2027 году и будет тоньше и легче.