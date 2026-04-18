3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... ASRock вместе с TeamGroup придумали новы...
ASRock вместе с TeamGroup придумали новый тип модулей памяти DDR5 — HUDIMM для дешёвых ПК

Материнские платы ASRock на чипсетах Intel 600/700/800 получили поддержку памяти DDR5 HUDIMM с одним 32-битным субканалом, сообщила компания. Это позволит удешевить модули оперативной памяти нового поколения, хотя и снизит их производительность.

Источник изображений: asrock.com

Производитель обратил внимание, что на рынке сформировался высокий спрос на недорогие модули памяти DDR5, и новая технология HUDIMM обеспечит гибкость и невысокую стоимость для производителей готовой продукции, сообщили в ASRock. Компания уже заручилась поддержкой производителей модулей памяти, которые помогут в массовом выводе на рынок компонентов HUDIMM с одним субканалом.

В Intel инициативу восприняли положительно, указав, что она поможет нарастить продажи DDR5, что актуально в условиях мирового дефицита чипов памяти и сопутствующего ему роста стоимости готовых компонентов. Технология оперативной памяти с одним субканалом поможет вдвое сократить число чипов на модуле, что благотворно скажется на его цене и будет способствовать удовлетворению спроса, добавили в TeamGroup.

Стандартная реализация оперативной памяти DDR5 предусматривает архитектуру с двумя 32-битными субканалами, что помогает раскрыть производительность модулей большого объёма, и это неактуально в сложившихся условиях на рынке ПК, отметили в ASRock. Поддержка модулей с одним субканалом в некоторых конфигурациях будет способствовать и росту производительности систем: на материнской плате ASRock H610M COMBOII пропускная способность с модулем на 8 Гбайт с одним субканалом и модулем на 16 Гбайт с двумя субканалами будет выше, чем у одного модуля на 24 Гбайт с теми же двумя субканалами. Наконец, в сегменте DeskMini компания ASRock также реализовала поддержку модулей с одним субканалом — это уже формат HSODIMM DDR5.

Теги: asrock, материнская плата, оперативная память, ddr5
asrock, материнская плата, оперативная память, ddr5
