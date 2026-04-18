Сегодня 18 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Калифорнийский стартап предложил шапочку...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Калифорнийский стартап предложил шапочку для чтения мыслей без «дырок в черепе»

Для многих граждан чипирование является «страшилкой», но в ряде случаев без него не обойтись, когда речь заходит о пациентах с травмами позвоночника. Более того, вполне здоровые люди также получили бы выгоду от установки нейроимплантов, повысив комфорт работы с компьютером, ИИ и электроникой в целом. Всему этому будет мешать необходимость хирургического вмешательства при установке сенсоров, но без «дырок в черепе» можно будет обойтись.

Источник изображений: Sabi

На днях из тени вышел калифорнийский стартап Sabi, о котором стало известно из интервью интернет-ресурсу Wired. Неизвестная ранее компания разработала неинвазивный — не требующий хирургического вмешательства — интерфейс «мозг — компьютер» в форме обычной вязаной шапки и даже бейсболки. Устройство предназначено для считывания мысленного монолога человека и преобразования его в текст на экране компьютера. Пользователь сможет «печатать» мыслями, не произнося ни слова. Тем самым взаимодействие с техникой станет прямым и интуитивным, а среди людей появятся «киборги».

Технология Sabi основана на классической электроэнцефалографии (ЭЭГ). Внутри шапки размещено от 70 до 100 тысяч миниатюрных сенсоров, которые фиксируют электрическую активность мозга через кожу и кости. Такое расположение сенсоров критически ослабляет сигналы, но разработчики утверждают, что это компенсируется огромным количеством датчиков, тогда как для обычной ЭЭГ обычно используется от дюжины до сотни.

Есть и другая проблема — даже одна и та же фраза, произнесённая мысленно, будет давать разный ЭЭГ-рисунок у двух людей. В то же время «шапочка для чтения мыслей» станет массовой лишь тогда, когда она будет работать «из коробки» с минимальными настройками. Разработчики решают эту задачу с привлечением сотен добровольцев и искусственного интеллекта, собирая данные и позволяя ИИ анализировать их и точно настраиваться под конкретного человека.

Ближайшей целью стартапа заявлено создание системы, которая могла бы декодировать мысленную речь со скоростью около 30 слов в минуту. По мере адаптации к мозгу пользователя скорость набора должна возрастать. Как только люди увидят возможность мысленного общения с компьютером без операций по хирургической установке имплантов, они встанут в очередь за новинкой, уверены в компании, которая уже привлекла для этого инвестиции Khosla Ventures.

В продажу «шапочки для чтения мыслей» должны поступить в конце текущего года. Также компания разрабатывает вариант бейсболок с датчиками. Отсутствие прототипов и видеоматериалов по их использованию заставляет со скепсисом относиться к заявлениям молодых разработчиков. Но вдруг? Инвесторам они же что-то показывали?

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: имплантанты, имплант, мозговой имплант
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
