Apple одержала очередную победу в тяжбе с Masimo по измерению кислорода в крови

Apple удалось одержать важную, хотя и не окончательную победу в многолетней тяжбе с производителем медицинского оборудования Masimo. Комиссия США по международной торговле (ITC) отказалась рассматривать повторную жалобу Masimo на нарушение патента на функцию пульсоксиметра в умных часах Apple Watch.

Источник изображения: apple.com

Ранее Masimo добилась запрета на ввоз Apple Watch в США, потому что при анализе работы устройства обнаружилось нарушение патента компании на сенсор для замера уровня кислорода в крови. Apple была вынуждена радикально изменить механизм работы этой функции — не отключила её полностью, а перенесла значительную часть процесса на iPhone. ITC было достаточно этой меры, и регулятор разрешил технологическому гиганту возобновить продажу попавших под запрет моделей Apple Watch. Masimo отвергла это решение и добилась повторного рассмотрения дела.

Повторное рассмотрение дела было инициировано 18 марта 2026 года, когда административный судья ITC вынес первичное решение, что в обновлённой реализации функция измерения уровня кислорода в крови Apple Watch не нарушает патентов Masimo. 25 марта Apple и Masimo подали в ITC ходатайства о пересмотре первичного решения, а 30 марта подали отзывы на ходатайства друг друга. Наконец, 17 апреля комиссия приняла решение не пересматривать первичное решение административного судьи и прекратить текущее разбирательство двух компаний.

«Благодарим ITC за её решение, которое гарантирует, что мы сможем и далее предлагать эту важную функцию для здоровья нашим пользователям. Более шести лет Masimo неустанно вела юридическую кампанию против Apple, и почти все её претензии отклонялись. Мы всегда будем защищать наши инновации, сосредоточившись на том, что делаем лучше всего — на создании лучших в мире продуктов и услуг для наших клиентов», — прокомментировала Apple ресурсу 9to5mac решение ведомства. За Masimo, однако, остаётся право подать апелляцию.

Теги: apple, apple watch, masimo
