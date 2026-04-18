В Китае тяжёлые беспилотники стали доставлять гурманам свежесобранный весенний чай сразу с горных плантаций

Китайская компания AutoFlight успешно провела первое в стране испытание по доставке свежесобранного весеннего чая с помощью воздушного грузового беспилотника взлётной массой 2 тонны. Логистика начиналась с площадки у горных плантаций и заканчивалась в Шанхае за 2000 км от них. Беспилотник решал задачу на горном участке пути, экономя часы на доставке по дорогам, а скоростной поезд доставлял ценный груз гурманам за тысячи километров менее чем за сутки.

Источник изображения: AutoFlight

Испытания прошли в провинции Гуйчжоу с использованием аппарата CarryAll (V2000CG). В его задачу входила транспортировка свежесобранного чая из города Аньшунь в Гуйян. На преодоление около 120 км ушло 37 минут полёта над пересечённой местностью, на что передвигающимся по трассам машинам обычно требуется несколько часов.

После этого груз был загружен в вагон высокоскоростного железнодорожного состава и отправлен почти на 2000 км в Шанхай, что позволило доставить премиальный чай потребителям в течение 24 часов с момента сбора урожая. Эксперимент наглядно показал потенциал автономной воздушной логистики, для которой сложности, связанные с географией и ландшафтом, не имеют существенного значения.

Беспилотник CarryAll (V2000CG) способен взлетать и садиться вертикально, не требуя взлётно-посадочной полосы, что идеально подходит для труднодоступных сельскохозяйственных районов. Благодаря электрической силовой установке аппарат обеспечивает нулевые выбросы и низкий уровень шума. В сочетании с высокоскоростными железными дорогами, распространёнными в Китае, низковысотная беспилотная авиация способна сделать доставку скоропортящихся продуктов довольно распространённым явлением.

Технические характеристики аппарата V2000CG включают максимальную полезную нагрузку 400 кг, дальность полёта до 200 км и крейсерскую скорость около 180 км/ч. Автономная система управления снижает затраты на эксплуатацию и повышает её безопасность. По сравнению с длительными наземными перевозками воздушные беспилотники позволяют сохранять качество свежих продуктов и предотвращать потерю их вкуса, аромата и рыночной ценности.

Успешное испытание стало возможным благодаря получению CarryAll (V2000CG) первых в своём классе сертификатов типа, производства и лётной годности от китайского авиационного регулятора. Компания AutoFlight справедливо рассматривает этот проект как «новый план регионального развития», который открывает экономические возможности для производителей сельскохозяйственной продукции в горных провинциях вроде Гуйчжоу. В будущем технология автономной воздушной логистики может стать стандартом для доставки высококачественных и скоропортящихся грузов, способствуя модернизации сельского хозяйства и кооперации удалённых регионов с крупными рынками.

Источник:

Теги: беспилотный транспорт, autoflight, испытания
