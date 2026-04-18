Нидерландский боевой корабль отследили с помощью обычного Bluetooth-трекера

Военнослужащие по всему миру прилагают немалые усилия для обеспечения оперативной безопасности, но привычные меры предосторожности иногда пасуют перед простыми решениями: журналисты в рамках эксперимента с минимальными затратами в течение суток следили за местоположением боевого корабля нидерландского флота.

Источник изображения: apple.com

Проблему вскрыла нидерландская телекомпания Omroep Gelderland — её журналист Юст Верваарт (Just Vervaart) рассказал, как зенитный эсминец HNLMS Evertsen, развёрнутый для защиты французского авианосца «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle), отследили, отправив на него спрятанный в открытке Bluetooth-трекер. Министерство обороны страны упростило отправку почты сухопутным и морским военнослужащим и опубликовало соответствующие инструкции в интернете. Эти общедоступные данные помогли надлежащим образом отослать трекер на борт судна.

Трекер оставался активным около суток. Журналисты видели, как HNLMS Evertsen покинул порт в Ираклионе (о. Крит), прошёл на запад вдоль побережья острова, а затем свернул на восток в сторону Кипра. Устройство отключилось днём позже, когда корабль был уже недалеко от Кипра, и больше на связь не выходило. Трекер обнаружили во время сортировки почты и отключили, рассказали впоследствии журналисту чиновники военного ведомства. В связи с инцидентом в Министерстве обороны приняли решение изменить политику в отношении почты, запретить содержащие элементы питания поздравительные открытки и провести дальнейший пересмотр правил почтовой пересылки.

Юст Верваарт решил отправить трекер в открытке, прочитав инструкции и просмотрев видео Министерства обороны — из них стало ясно, что конверты в отличие от посылок не подвергаются рентгеновскому досмотру. «В наши дни можно уничтожать цели дистанционно и с большой точностью, но нужно знать, где они находятся. Поэтому эсминец не должен раскрывать своё местоположение посторонним», — прокомментировал инцидент генерал-лейтенант в отставке Март де Крюиф (Mart de Kruif).

Теги: трекер, корабль, нидерланды
