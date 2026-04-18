NASA хочет устроить на Луне пожар и изучить его физику

Исследователи американского аэрокосмического агентства NASA объявили о миссии FM2 (Flammability of Materials on the Moon), в рамках которой они намереваются изучить физику пожаров на планетарных телах, отличных от Земли. В конце 2026 года в рамках миссии будут отправлены четыре образца твёрдого топлива, чтобы в условиях лунной гравитации в течение продолжительного срока регистрировать характеристики пламени.

Пожары во время космических миссий могут быть катастрофическими, потому что в условиях микрогравитации огонь ведёт себя иначе. Это на Земле небольшое пламя имеет каплевидную форму — с одной стороны, горячий газ поднимается, с другой, более плотный холодный воздух притягивается силой тяжести. В условиях микрогравитации пламя имеет более округлую, сферическую форму. Чтобы изучить этот процесс, американские учёные разработали программу испытаний под названием NASA-STD-6001B, цель которой состоит в том, чтобы определить, какие материалы подходят для космических полётов. За минувшие годы NASA уже провело множество экспериментов, связанных с горением, и собрало информацию о необычной физике огня в космосе.

Несмотря на обширные исследования, исследователи до сих пор располагают лишь приблизительной оценкой того, как нынешние знания можно применить к лунным миссиям. В проекте FM2 приводится прогноз, что «лунная гравитация может быть более опасной, поскольку скорость распространения пламени зависит от пиков гравитации» в определённых средах. Это имеет значение и для проектирования скафандров. В конечном итоге инженеры хотят провести испытания на соответствие материалов целям перспективных миссий непосредственно на поверхности Луны, но это невозможно реализовать до тех пор, пока не будет «обеспечено длительное присутствие человека на Луне».

Если миссия FM2 завершится успешно, будущим экипажам Artemis можно будет обеспечить более высокую безопасность. И наоборот, если миссии Artemis обеспечат присутствие большего числа людей на Луне, учёные смогут рассчитывать на более глубокое понимание физики огня в космическом пространстве.

Теги: nasa, луна, огонь
