В I квартале мировые поставки ПК выросли на 3,2 % — покупателей испугал рост цен на память

В I квартале 2026 года мировые поставки ПК выросли на 3,2 % год к году и достигли 63,3 млн единиц, подсчитали аналитики Counterpoint Research. Факторами роста стали подорожание оперативной памяти и необходимость обновить компьютер из-за прекращения поддержки Windows 10.

Потребность в покупке нового ПК сыграла на руку производителям — некоторые показали двузначный рост в годовом исчислении. Лидером рынка осталась Lenovo, которая продала в I квартале 16,5 млн ПК, что на 9 % больше, чем годом ранее, и заняла 26 % рынка, показав рекордный результат в I квартале за всю историю наблюдений. HP нарастила продажи на 5 % и сохранила существенное преимущество перед Dell, которая стала третьей, но показала рост на 8 % за счёт коммерческого сектора. Apple увеличила продажи на 11 % до 6,7 млн единиц благодаря вышедшим в марте новым MacBook — компания наращивает производство и реализацию этих моделей, поэтому в текущем квартале положительная динамика обещает усилиться. Asus увеличила свои показатели на внушительные 20 % до 4,8 млн единиц благодаря стабильному спросу на свои ноутбуки. Пятеро ведущих мировых производителей заняли почти 80 % мирового рынка ПК, подчеркнув консолидацию в верхнем сегменте — более мелкие бренды отметились стагнацией или даже снижением объёмов продаж.

За I квартал цены на память для ПК выросли почти вдвое, отметили аналитики, и в текущем квартале тенденция сохранится умеренными темпами; активное наращивание инвестиций в сферу искусственного интеллекта грозит ростом цен на процессоры и другие компоненты — всё это грозит негативными последствиями для роста рынка ПК в 2026 году. Средняя цена продажи (ASP) ПК будет расти, а объёмы поставок, напротив, снижаться, в результате чего будет сокращаться и выручка для большинства OEM-производителей. При этом около 40 % работающих компьютеров управляются Windows 10 и более старыми версиями ОС, то есть значительная часть парка машин всё ещё нуждается в обновлении. Поэтому спад на рынке ПК, вероятно, окажется менее выраженным в сравнении с другими сегментами потребительской электроники. Кроме того, с выходом компьютеров на процессорах Qualcomm и на новых чипах Intel и AMD прогнозируется устойчивый рост спроса на ПК с ИИ.

Спрос на ПК в минувшем квартале был вызван скорее краткосрочными благоприятными факторами — ожиданием роста цен на память и потребность обновления машин с Windows 10. Но эти факторы скорее стимулировали спрос, чем сигнализировали об устойчивом росте. В течение 2026 года цены на DRAM и NAND продолжат расти, и одной только потребности обновить ПК будет уже недостаточно, чтобы компенсировать снижение продаж. В 2027 году дефицит памяти обещает ослабиться, что в сочетании с наращиванием производства ПК стабилизирует рынок и поддержит возвращение к умеренному росту. Производителей же в этом году ожидает проверка на способность реагировать на нестабильность рынка — выживут те, кто сумеет обеспечить надёжную цепочку поставок основных компонентов и переориентировать бизнес с низкорентабельных моделей на более устойчивые сегменты среднего и премиум-класса.