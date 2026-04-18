Империя Adobe рушится: конкуренты нашли у продуктов компании слабое место и это — цены

На рынке софта для творчества усиливается давление на Adobe. Cразу несколько конкурентов за последние месяцы сделали ставку на бесплатный доступ или более дешёвые модели оплаты своих продуктов. Maxon открыла Autograph для рядовых пользователей, Canva обнулила цену на Cavalry и превратила пакет Affinity в бесплатное приложение, а DaVinci Resolve и Apple расширили свои предложения там, где Adobe по-прежнему опирается на дорогие подписки.

Adobe Creative Cloud десятилетиями считался отраслевым стандартом, но именно цена дала соперникам Adobe главное преимущество. Недовольство пользователей усилили и другие решения компании — отказ от бессрочных лицензий и ставка на генеративный ИИ. Теперь конкуренты всё чаще не просто снижают цену, а убирают её вовсе.

Один из самых заметных примеров — Autograph, пакет для анимации и визуальных эффектов, близкий по классу к Adobe After Effects. После покупки со стороны Maxon продукт перезапустили с бесплатным доступом для рядовых пользователей. В 2023 году бессрочная лицензия стоила $1795, подписка — $59 в месяц. На этом фоне $34,49 в месяц за отдельную подписку на Adobe After Effects не сделали продукт конкурентоспособным. Прямой заменой Adobe он не является, но предлагает схожий набор инструментов — теперь бесплатно.

Параллельно Canva открыла полный доступ к Cavalry — пакету для анимационной графики, который компания приобрела в феврале. Годом ранее она похожим образом поступила с Affinity — набором приложений с функциями, близкими к Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign. До этого Affinity Designer 2, Affinity Photo 2 и Affinity Publisher 2 стоили по $69,99 каждое, либо $169,99 за весь комплект. Теперь эти продукты объединены в одно бесплатное приложение.

Дополнительный удар по Adobe нанесло обновление DaVinci Resolve 21. Бесплатный пакет для постпроизводства, который уже считают соперником Adobe Premiere Pro, получил инструменты для работы с фотографиями: цветокоррекцию, маскирование и поддержку импорта из Apple Photos и файлов каталогов Lightroom. Обновление также добавило поддержку формата .AF от Affinity, упростив совместную работу этих продуктов.

Даже там, где альтернативы Adobe не бесплатны, они выглядят выгоднее. В январе Apple запустила Creator Studio с доступом к Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor и MainStage. Подписка стоит $12,99 в месяц против $69,99 за Creative Cloud Pro, при этом отдельные приложения Apple по-прежнему можно купить в App Store по разовой лицензии.

На этом фоне всё заметнее складывается экосистема вне Adobe. Procreate продаёт приложения для цифровой иллюстрации и анимации на iPad по модели разовой покупки и обещает выпустить их для Mac. Blender, бесплатный пакет для трёхмерной графики с открытым исходным кодом, уже доказал пригодность для работы над полнометражными фильмами, получавшими «Оскар». Figma оказалась настолько сильной, что Adobe фактически отказалась от собственного XD и безуспешно попыталась купить саму платформу, у которой сохраняется бесплатный тариф.

Освобождение от экосистемы Adobe уже не выглядит нишевым сценарием. Чем больше рынок снижает цену такого перехода — а всё чаще сводит её к нулю, — тем слабее выглядит модель, на которой Adobe строила многолетнее доминирование.

