Asus подтвердила, что её платы способны работать с половинчатыми DDR5 HUDIMM

Компания Asus экспериментирует с памятью DDR5 HUDIMM с одним 32-битным субканалом на своих материнских Intel 600-й, 700-й и 800-й серий. Об этом рассказал член научно-исследовательской группы Asus ROG Бинг Лин (Bing Lin). Он показал, как эта концепция работает на материнской плате ROG Maximus Z890 Apex. Ранее концепт памяти DDR5 HUDIMM представила компания ASRock.

Со слов Лина, в демонстрации участвовали два модифицированных модуля памяти DDR5 по 24 Гбайт, каждый из которых был ограничен одним субканалом, из-за чего система показывала общий объём памяти 24 Гбайт вместо 48 Гбайт. Лин также показал модуль TeamGroup ёмкостью 8 байт с одним субканалом, работающий на той же платформе Z890 Apex. По словам Лина, ранее он уже тестировал аналогичную идею, маскируя часть модуля и отключая половину каналов в BIOS, но на этот раз компания протестировала специально разработанный модуль DIMM с одним 32-битным субканалом.

Стандартный модуль памяти DDR5 разделён на два независимых 32-битных субканала. В свою очередь запатентованная технология HUDIMM от ASRock предлагает использовать только один 32-битный субканал. По словам представителей ASRock, это позволяет вдвое сократить количество микросхем в модуле, что вместе с производительностью снизит производственные затраты и конечную цену таких модулей для потребителей. Партнёром по разработке памяти выступила компания TeamGroup, а в пресс-релизе ASRock приводится цитата вице-президента и генерального менеджера по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберта Хэллока (Robert Hallock), который поддерживает эту концепцию для платформ Intel серий 600-й, 700-й и 800-й серий.

В сообщении Бинг Лина из Asus следует обратить внимание на два момента. В отличие от ASRock, компания Asus лишь подтверждает, что работает над поддержкой этого типа памяти. Неизвестно, будет ли Asus сотрудничать с производителями памяти и внедрять поддержку на актуальной платформе LGA 1851.

Кроме того, для демонстрации Asus выбрала дорогую оверклокерскую плату ROG Maximus Z890 Apex. Возможно, это связано с тем, что последняя рассчитана на установку только двух модулей ОЗУ, что делает её более подходящей для демонстрации такого типа памяти и того, на что ещё способна эта платформа.