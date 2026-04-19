Приложение ЕС для проверки возраста провалило публичные тесты на безопасность

В ходе публичной демонстрации приложения проверки возраста в ЕС, которое было представлено Европейской комиссией, оно было взломано с минимальными усилиями. Заявления об абсолютной защите данных оказались далеки от реальности. Система, позиционируемая как полностью готовая к внедрению, не смогла противостоять даже базовым методам обхода защиты.

Во время открытого теста, как сообщает Botcrawl, исследователи смогли отключить биометрическую проверку, сбросить механизм блокировки и обойти ПИН-код, защищающий учётные данные. Приложение продолжало выдавать подтверждённый статус возраста даже после отключения всех уровней безопасности, что не потребовало сложных инструментов или глубоких знаний в реверс-инжиниринге. Такая лёгкость взлома, по мнению специалистов, свидетельствует о том, что защита была слабой изначально, а не стала результатом длительной работы белых хакеров, что противоречит утверждениям Европейской комиссии о том, что система готова к безопасному развёртыванию.

Отдельные исследования выявили серьёзные проблемы с обработкой исходных биометрических данных во время сканирования документов и селфи. При NFC-сканировании приложение сохраняло изображение лица в виде файла PNG, который удалялся только после успешного завершения процесса, а в случае сбоя оставался уязвимым. С селфи ситуация оказалась хуже: фотографии записывались во внешнее хранилище в формате без потерь и в итоге часто не удалялись, создавая риск конфиденциальности.

Разрыв между обещанным и фактическим результатом трудно объяснить, отмечает Botcrawl, так как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) «не представляла это как прототип, пилотный проект или раннюю версию, нуждающуюся в доработке перед более широким внедрением». Она описывала это как завершённый, готовый к использованию продукт. Расхождение между обещанной готовностью приложения и его реальной уязвимостью вызывает у специалистов особые опасения на фоне того, что инструмент подавался как мера защиты детей.

Исследователь слил уязвимости Windows, которые проигнорировала Microsoft — хакеры уже их используют
Нет худа без добра: украденные хакерами данные об успехах GTA Online обернулись для Take-Two резким ростом стоимости акций
Украденные хакерами данные Rockstar раскрыли, почему студия продолжает поддерживать GTA Online даже спустя 13 лет после релиза
World Альтмана выйдет за пределы крипто: верификация настоящих людей появится в Tinder и других сервисах
Специалисты нашли фундаментальную брешь в безопасности большинства смартфонов Samsung, Xiaomi, Nokia и Honor
Чат-бот Anthropic Claude Opus написал эксплойт для Google Chrome всего за $2283
Теги: евросоюз, безопасность данных, проверка, возрастные ограничения, кибербезопасность
Microsoft обошла ограничения YouTube — мобильный Edge научился воспроизводить видео в фоне
Нидерландский боевой корабль отследили с помощью обычного Bluetooth-трекера
Asus подтвердила, что её платы способны работать с половинчатыми DDR5 HUDIMM
Человекоподобный робот Honor пробежал полумарафонскую дистанцию быстрее профессионального атлета
В Китае тяжёлые беспилотники стали доставлять гурманам свежесобранный весенний чай сразу с горных плантаций
Индийские власти решили не требовать предустанавливать государственное приложение на смартфоны 2 ч.
Ситуация вышла из под контроля: разработчики открытого ПО тонут в потоке багрепортов, найденных ИИ 3 ч.
Приложение ЕС для проверки возраста провалило публичные тесты на безопасность 6 ч.
Новая статья: Samson — «Смута» не у нас дома. Рецензия 14 ч.
World Альтмана выйдет за пределы крипто: верификация настоящих людей появится в Tinder и других сервисах 23 ч.
ИИ показал прогресс в изучении редких и малоизвестных языков 24 ч.
Microsoft добавила режим Xbox в Windows 11 на ПК, ноутбуках и планшетах 18-04 11:00
Специалисты нашли фундаментальную брешь в безопасности большинства смартфонов Samsung, Xiaomi, Nokia и Honor 18-04 10:45
Исследователь слил уязвимости Windows, которые проигнорировала Microsoft — хакеры уже их используют 18-04 08:20
На этой неделе OpenAI потеряла ещё троих руководителей 18-04 06:40
Samsung закрыла приём заказов на LPDDR4/4X и направит освободившиеся мощности на выпуск 1c DRAM 6 ч.
После отказа от выпуска электромобилей проект Afeela компаний Sony и Honda продолжит работу 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron покроют лишь 60 % мирового спроса на DRAM, а дефицит продлится до 2027 года 7 ч.
От исторического максимума 2000 года курс акций Intel отделяют всего 8 % 8 ч.
Дефицит процессоров бьёт по рынку сильнее, чем рынок памяти 8 ч.
Lenovo открыла региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде 18 ч.
Суд возобновил иск VLSI к Intel на $3 млрд и передал патентный спор на рассмотрение присяжных 18 ч.
В I квартале мировые поставки ПК выросли на 3,2 % — покупателей испугал рост цен на память 19 ч.
Plaion возродила ретро-приставку Neo Geo AES — новая версия поддерживает оригинальные картриджи и ЭЛТ-телевизоры 20 ч.
AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор 25G51F — Full HD, 180 Гц и поддержка VRR всего на $77 21 ч.