Сегодня 20 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft добавила ИИ-агента на панель з...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft добавила ИИ-агента на панель задач Windows 11

Компания Microsoft подтвердила, что не планирует отказываться от внедрения ИИ-агентов в Windows 11 и намерена продолжать добавлять такие инструменты на панель задач. Это означает, что пользователи смогут вызывать ИИ-агентов прямо из панели задач, включая сторонних ИИ-агентов. Однако эта функция будет опциональной и по умолчанию она останется отключенной.

Источник изображений: windowslatest.com

Ранее Microsoft заявляла, что сократит присутствие ИИ-помощника Copilot в своей операционной системе и будет интегрировать ИИ-функции там, где это «наиболее важно». Все прежние заявления софтверного гиганта никогда не означали, что компания планирует полностью отказаться от внедрения агентного опыта взаимодействия с программной платформой.

На этой неделе Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11 под номером 26200.8313 для участников программы Windows Insider на канале Canary. В описании этой версии ОС перечисляется длинный список улучшений, включая более быстрый «Проводник». Более любопытную деталь можно увидеть в примечаниях к выпуску, где сказано, что ОС получила агентную панель задач с поддержкой сторонних ИИ-агентов.

ИИ-агенты могут работать автономно. Это означает, что они предназначены для планирования, проведения исследований, рассуждения и выполнения действий без вмешательства со стороны человека. Когда Microsoft начнёт разворачивать ИИ-интеграции в Windows 11, пользователи смогут запускать таких агентов, как Microsoft 365 Researcher, прямо с панели задач. Для начала работы достаточно просто запустить с помощью мыши ИИ-агента и при необходимости отслеживать его работы, внося корректировки.

Microsoft 365 Researcher можно задействовать для проведения многоэтапных исследований, и он похож на функцию Deep Research в ChatGPT или исследовательских инструмент Google Gemini. При этом Microsoft 365 Researcher имеет доступ к файлам пользователя в OneDrive и Microsoft 365. Это позволяет агенту генерировать более полные отчёты о проделанной работе, и всё это можно будет выполнять прямо с панели задач. Отметим, что Microsoft 365 Researcher входит в подписку Microsoft 365 Copilot, поэтом бесплатного взаимодействовать с этим ИИ-агентом не удастся.

В настоящее время только Microsoft 365 является приложением с поддержкой ИИ-агентов на панели задач Windows 11. Однако Microsoft рассчитывает, что это измениться за счёт сторонних разработчиков, которые будут интегрировать свои продукты с помощью Windows Agent API. Всё это является частью планов Microsoft, реализуемых в рамках программы Ask Copilot, но будут ли они реализованы в полной мере, пока сказать трудно.

На панели задач Windows 11 появится новый инструмент Ask Copilot. Когда это произойдёт, пользователи смогут задействовать символ «@» для добавления и запуска ИИ-агентов, таких как Microsoft 365 Researcher. Символ «@» позволит отобразить всех доступных на компьютере ИИ-агентов и пользователь сможет выбрать нужного.

Этот новый агентный опыт основан на Model Context Protocol, который позволяет любой ИИ-модели или агенту подключаться к существующим приложениям или файлам, включая операционную систему. Разработчики могут задействовать MCP для интеграции своих агентов на панель задач Windows 11. Если разработчик захочет интегрировать свои приложения в оболочку Windows 11, он сможет задействовать для этого соответствующий API. Пока неясно, поддерживают ли эту идею крупные игроки, такие как OpenAI и Anthropic.

На этом фоне вполне логично появление вопроса о сокращении присутствия ИИ в Windows 11, которое Microsoft обещала ранее в этом году. Правда в том, что Microsoft никогда не обещала отказаться от внедрения ИИ в Windows 11. Вместо этого компания будет делать это более осмотрительно. Софтверный гигант не будет заставлять пользователей работать с ИИ-агентами на панели задач, поскольку эта функция полностью опциональна. Microsoft также не будет донимать призывами использовать Copilot или ИИ-агентов, но это не значит, что такие инструменты не будут интегрированы в ОС.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11, microsoft, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
