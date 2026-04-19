Apple перенесла релиз MacBook Pro на чипе M6 на начало 2027 года — виной стал дефицит RAM и SSD

Apple задерживает выход нового MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном — релиз сдвигается к началу 2027 года из-за дефицита оперативной памяти и SSD-накопителей. По той же причине откладывается обновление Mac Studio.

Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который ранее называл дату выхода новинки — конец 2026-го — начало 2027 года, хотя большинство ожидали анонса уже в октябре или ноябре. Теперь журналист склоняется к более поздней дате внутри этого диапазона: виной тому дефицит компонентов, охвативший всю индустрию.

Новый MacBook Pro получит OLED-дисплей с вырезом Dynamic Island, сенсорный экран и чипы M6 Pro и M6 Max. Программные доработки под сенсорный интерфейс войдут в macOS 27 и будут готовы к осени — задержка носит исключительно производственный, а не программный характер. Гурман уточнил, что сенсорный интерфейс получит контекстные элементы управления и динамически увеличивающиеся кнопки в системной строке меню.

Вопрос о позиционировании модели остаётся открытым. Обилие обновлений допускает сценарий, при котором Apple выделит новый OLED MacBook Pro в отдельный топовый сегмент с более высокой ценой, а на нынешние модели с чипом M5 сохранит действующие цены — это помогло бы сгладить спрос на фоне ограниченных поставок.

Теги: apple, macbook pro, дефицит, сенсорный экран, oled-дисплей
