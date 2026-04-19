Apple не выпустит новый Mac Studio до октября

Компания Apple не выпустит новое поколение компьютеров Mac Studio раньше октября этого года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Компьютеры Mac Studio текущего поколения доступны в конфигурациях с процессорами M3 Ultra и M4 Max. При этом в зависимости от выбранной конфигурации сроки доставки Mac Studio могут изменяться, а некоторые версии устройства полностью отсутствуют в наличии.

Обновление Mac Studio уже назрело. Однако ограничения в цепочке поставок, вероятно, влияют на планы Apple выпустить новый Mac Studio, который, скорее всего, оснастят процессором серии M5. По данным Гурмана, изначально Apple планировала представить новый Mac Studio в середине года, но теперь запуск новинки отложили на несколько месяцев.

Технологическая индустрия столкнулась с нехваткой чипов памяти. Похоже, что Apple не является исключением. Со стороны может показаться, что компания уделила приоритетное внимание поставкам ноутбуков. Большая часть версий MacBook Air и MacBook Pro доступны в рознице, но в это же время поставки десктопов Mac становятся всё более ограниченными. Ожидать доставку Mac mini и Mac Studio во многих конфигурациях придётся около месяца, тогда как некоторые варианты вообще недоступны для покупки. Предполагалось, что это связано с приближающимся анонсом новых Mac Studio, но сегодняшнее сообщение Bloomberg указывает на обратное.