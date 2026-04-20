На IMEI сто рублей: новый закон может сделать смартфоны в России дороже, но операторы уже готовы распорядиться деньгами

Операторы связи предложили Минцифры направлять плату, которую планируют ввести за внесение мобильных устройств в базу IMEI, в фонд, который предлагается создать для финансирования развития сетей связи и импортозамещения критической инфраструктуры. Предложения поданы в министерство в рамках подготовки новой редакции «Стратегии развития отрасли до 2035 года», сообщили «Известия».

«Перед отраслью остро встали вопросы по переходу на отечественные решения, а это большие расходы. Такие проекты в силу высокой закредитованности операторов и высокой ключевой ставки невозможно реализовать в долг. Отсутствие дополнительных источников дохода вынуждает компании сокращать инвестиционные программы», — объяснили операторы актуальность своего предложения.

Запуск единого реестра позволит блокировать мобильные телефоны, поступившие в страну по «серому» импорту без уплаты таможенных пошлин и налогов. Обеление импорта принесет бюджету около 30 млрд руб. налоговых поступлений, утверждают авторы инициативы.

Создание базы IMEI предусмотрено вторым пакетом поправок по борьбе с кибермошенничеством, уже одобренным Госдумой в первом чтении. Базы IMEI существуют в Турции, Казахстане, Азербайджане и других странах — операторы не обслуживают не включенные в них телефоны.

На кого будет возложена обязанность по оплате регистрации в базе IMEI — на владельцев телефонов, продавцов или другие стороны — всё ещё обсуждается. Хотя существуют обоснованные опасения, что в конечном итоге плата ляжет на плечи пользователей.

Необходимость платы за внесение в реестр IMEI тоже подвергается сомнению. «Для оператора это всего лишь заполнение ещё одного поля в данных пользователя и дополнительных затрат не несёт. Судя по заявлениям официальных лиц (документов на этот счёт никто пока не видел), эту плату предполагается брать с импортеров. Однако очевидно, что они включат её в стоимость устройств. В итоге расходы лягут на конечного потребителя. Тогда получается, что это то ли налог на роскошь (хотя смартфон давно перестал быть таковой), то ли акциз», — говорит партнёр ComNews Research Леонид Коник.

По мнению экспертов и участников рынка, отрасли нужны более приемлемые меры поддержки, которые не потребуют расходов конечных пользователей. В их числе — ослабление госрегулирования тарифов на связь и льготное финансирование. В частности, с 2027 года компании хотели бы иметь возможность воспользоваться фабрикой проектного финансирования ВЭБ.РФ — механизмом предоставления синдицированных кредитов с господдержкой, где корпорация выступает кредитным управляющим и осуществляет отбор заемщиков.

Гендиректор оператора ЕСК Алхас Мирзабеков отметил, что отрасли необходимы льготные финансовые инструменты для инвестиций в обеспечение связью социально значимых объектов, таможенные льготы на ввоз телекоммуникационного оборудования, стимулирование инвестиций в перспективные разработки и технологии, а также формирование более справедливой системы ценообразования на рынке.