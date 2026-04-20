Сегодня 20 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Huawei представила смарт-часы Watch Ulti...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии

Huawei представила Watch Ultimate Star Diamond Edition — новую версию флагманских смарт-часов в бриллиантовом исполнении для женской аудитории. Корпус, циферблат и ремешок устройства инкрустированы 99 природными бриллиантами, сапфировое стекло обрамляют 60 бриллиантовых граней. Стоимость новинки — 29 999 юаней (примерно $4399), предпродажа открыта, официальный старт продаж назначен на 15 мая.

Источник изображений: huaweicentral.com

Watch Ultimate Star Diamond Edition отличается от предыдущих моделей семейства отсутствием двойной коронки: её заменила бриллиантовая коронка в сочетании с кнопкой в форме таблетки. Корпус выполнен с алмазной огранкой, часовые отметки 12, 3, 6 и 9 заменены бриллиантами — камни инкрустированы также в ремешок. По техническим характеристикам модель совпадает с остальными часами линейки Ultimate Design.

Ключевой элемент управления здоровьем — кнопка X-TAP, запускающая комплексную диагностику одним нажатием. Полная проверка занимает 60 секунд и охватывает до 17 показателей. Часы оснащены функцией оценки риска гипергликемии: устройство отслеживает уровень глюкозы и фиксирует превышение порогов 125 мг/дл натощак или 180 мг/дл после еды.

Дополнительно доступны интеллектуальные функции снижения жировой массы и коррекции фигуры с персональными рекомендациями по тренировкам и режиму активности.

Среди прочих возможностей — управление цифровым автомобильным ключом, звонки через eSIM, голосовой помощник Celia AI, бесконтактная оплата без смартфона. Часы совместимы с iOS и Android.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370
Huawei представила смарт-часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro c измерением ЭКГ и уровня сахара в крови
Huawei представила смартфон Pura 90 — тройная камера, 6,8" экран, 7-мм корпус и аккумулятор на 6500 мА·ч
Huawei представила широкоформатный складной смартфон Huawei Pura X Max с чипом Kirin 9030 Pro и ценой от $1615
SK hynix начала массовое производство модулей памяти SOCAMM2 объёмом 192 Гбайт для Nvidia Vera Rubin
Набирающий силу профсоюз Samsung намерен запустить 18-дневную забастовку в мае
Теги: huawei, смарт-часы, люкс, часы, diamond
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ситуация вышла из-под контроля: разработчики открытого ПО тонут в потоке багрепортов, найденных ИИ
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю
Дата выхода, актёрский состав и самый амбициозный проект A24: раскрыты новые подробности фильма по Elden Ring
Huawei представила конкурента MacBook — MateBook 14 HarmonyOS Edition с круглыми клавишами, фирменной ОС и чипом Kirin X90
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 22 мин.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 47 мин.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 2 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 3 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 4 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 5 ч.
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов» 5 ч.
Microsoft повысила скорость и производительность «Проводника» в Windows 11 6 ч.
Релиз российской облачной платформы KeyStack 2026.1: расширенная Enterprise-функциональность и архитектура Secure by Default 6 ч.
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 10 ч.
Торнадо ударил по заводу Rivian перед началом производства внедорожника R2 — обрушилась крыша одного из цехов 2 ч.
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером 2 ч.
AMD поможет в развитии экосистемы ИИ во Франции 4 ч.
Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370 4 ч.
Toshiba предложила ждать замену HDD по гарантии до года или возместить деньги по старой цене 4 ч.
Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone 5 ч.
Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии 5 ч.
Ещё капельку: XPO-модули повысят плотность сетей в ИИ ЦОД, но CPO всё равно не избежать 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro c измерением ЭКГ и уровня сахара в крови 6 ч.