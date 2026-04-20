Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии

Huawei представила Watch Ultimate Star Diamond Edition — новую версию флагманских смарт-часов в бриллиантовом исполнении для женской аудитории. Корпус, циферблат и ремешок устройства инкрустированы 99 природными бриллиантами, сапфировое стекло обрамляют 60 бриллиантовых граней. Стоимость новинки — 29 999 юаней (примерно $4399), предпродажа открыта, официальный старт продаж назначен на 15 мая.

Watch Ultimate Star Diamond Edition отличается от предыдущих моделей семейства отсутствием двойной коронки: её заменила бриллиантовая коронка в сочетании с кнопкой в форме таблетки. Корпус выполнен с алмазной огранкой, часовые отметки 12, 3, 6 и 9 заменены бриллиантами — камни инкрустированы также в ремешок. По техническим характеристикам модель совпадает с остальными часами линейки Ultimate Design.

Ключевой элемент управления здоровьем — кнопка X-TAP, запускающая комплексную диагностику одним нажатием. Полная проверка занимает 60 секунд и охватывает до 17 показателей. Часы оснащены функцией оценки риска гипергликемии: устройство отслеживает уровень глюкозы и фиксирует превышение порогов 125 мг/дл натощак или 180 мг/дл после еды.

Дополнительно доступны интеллектуальные функции снижения жировой массы и коррекции фигуры с персональными рекомендациями по тренировкам и режиму активности.

Среди прочих возможностей — управление цифровым автомобильным ключом, звонки через eSIM, голосовой помощник Celia AI, бесконтактная оплата без смартфона. Часы совместимы с iOS и Android.