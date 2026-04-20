Huawei представила конкурента MacBook — MateBook 14 HarmonyOS Edition с круглыми клавишами, фирменной ОС и чипом Kirin X90

Компании Huawei провела сегодня в Китае большую презентацию, на которой представила массу новых продуктов. Одной из новинок стал ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition. Устройство может составить конкуренцию недавно выпущенным обновлённым Apple MacBook.

По словам компании, Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition — это не просто новая версия ноутбука с фирменным программным обеспечением, а совершенно новый компьютер для молодого поколения. Ноутбук тонкий (14,5 мм) и лёгкий (около 1,33 кг). Устройство предлагается в трёх цветах: «Дикий зеленый», «Вишнево-розовый с золотом» и «Серый космос».

В отличие от многих других ноутбуков Huawei, новый MateBook 14 HarmonyOS Edition выпускается с клавиатурой в тон корпуса и круглыми клавишами. Но если всё же больше по душе старый дизайн с квадратными клавишами, можно выбрать серый вариант. Сама клавиатура обладает ходом клавиш 1,5 мм, а корпус ноутбука D-образной формы располагает почти 5000 крошечных вентиляционных отверстий.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition оснащён 14,2-дюймовым OLED-дисплеем. Дисплей имеет соотношение сторон 3:2, поддерживает разрешение 2880 × 1920 пикселей, частоту обновления 120 Гц и обладает 100-процентным охватом цветовых пространств sRGB и DCI-P3. Пиковая яркость экрана составляет 500 кд/м2. В качестве опции доступна матовая панель PaperMatte, имитирующая текстуру бумаги.

В основе MateBook 14 HarmonyOS Edition используется процессор Kirin X90. Точные характеристики чипа не сообщаются. Известно лишь, что его TDP составляет 40 Вт. Автономность устройству обеспечивает батарея на 70 Вт·ч с поддержкой реверсивной зарядки мощностью 66 Вт. Производитель заявляет до 21 часа работы аккумулятора без подзарядки в режиме локального воспроизведения видео в формате 1080p, до 20 часов работы в режиме онлайн-трансляции и до 15 часов в режиме видеоконференции.

На ноутбук установлена операционная система HarmonyOS 6.1. В её состав входят ИИ-функции Celia Deep Research, Celia Note-taking, Celia Band и другие, предназначенные для помощи в выполнении повседневных задач. Huawei подчёркивает, что для HarmonyOS доступны более 17 000 различных приложений.

Лэптоп поддерживает Wi-Fi 7+. Благодаря антенне из некоего метаматериала ноутбук обеспечивает подключение и воспроизведение видео в формате 1080p на расстоянии до 700 метров от источника сигнала. Для MateBook 14 HarmonyOS Edition также заявляется поддержка технологии NearLink, наличие двух USB 3.2 Gen1 Type-A, одного USB-C, одного HDMI и разъёма для наушников. Также заявлена поддержка Bluetooth 6.0.

Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition уже доступен для предзаказа в Китае. Открытые продажи начнутся 28 апреля. Цены и конфигурации следующие: