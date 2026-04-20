Торнадо ударил по заводу Rivian перед началом производства внедорожника R2 — обрушилась крыша одного из цехов

В прошедшие выходные торнадо интенсивностью EF-1 обрушился на автомобильный завод Rivian в Нормале, штат Иллинойс. По данным компании, сорвана крыша одного из цехов, но люди не пострадали. Сотрудники Rivian в настоящее время оценивают масштабы ущерба. Согласно заявлению генерального директора Р.Дж. Скаринге (RJ Scaringe), компания рассчитывает возобновить работу завода уже на этой неделе.

Улучшенная шкала Фудзиты (Enhanced Fujita scale, EF-Scale) была создана в 2007 году и используется для оценки интенсивности торнадо в США и Канаде. Ущерб от торнадо описывается шестью категориями: от EF-0 до EF-5. Категория EF-1 подразумевает «умеренный урон», торнадо такой интенсивности срывает крыши с домов, разрушает передвижные дома, переворачивает автомобили, вырывает деревья с корнем, разрушает небольшие постройки.

«Спасибо нашим сотрудникам на месте, которые нашли безопасное убежище и следовали нашим протоколам управления чрезвычайными ситуациями, когда сработала сигнализация о торнадо, — написал Скаринге. — Я горжусь тем, как все объединились, не только для соблюдения протоколов безопасности, но и для поддержки друг друга и руководства работами по уборке и восстановлению с такой заботой и решимостью».

У цеха под кодовым названием «Здание 2» обрушилась большая часть крыши. Компания пока не сообщила, повлияет ли это на сроки запуска модели R2, который должен состояться в ближайшие недели. По данным Rivian, торнадо задел более новую часть завода, используемую в основном для логистики R2, например, для доставки комплектующих. «Как только мы обеспечим безопасность пострадавшей зоны, мы планируем возобновить работу в здании 2 (специально для R2) на этой неделе», — сообщила представитель компании.

Для Rivian запуск модели R2 имеет большое значение. За последние пять лет компания инвестировала время, ресурсы и капитал в снижение себестоимости производства R1. Но Rivian по-прежнему терпит убытки каждый квартал — в значительной степени, по словам Скаринге, потому что компания сейчас инвестирует в инфраструктуру, которая начнёт окупаться, когда производство внедорожника R2 достигнет запланированных масштабов.

Автопроизводитель надеется продавать сотни тысяч таких автомобилей в год и рассчитывает на успешный старт продаж. По оценкам компании, к концу этого года будет продано от 20 000 до 25 000 внедорожников. Это сделает его одним из самых быстрорастущих запусков нового электромобиля в США за всю историю, уступая лишь чрезвычайно успешной модели Model Y от Tesla.

Производство R2 начнётся на заводе в Нормале параллельно с выпуском текущей модели R1, хотя компания также готовится построить совершенно новый завод в штате Джорджия. Там будет производиться внедорожник R2 и хэтчбек R3, который компания представила в марте 2024 года. Начало производства запланировано на 2028 год.