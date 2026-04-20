Торнадо ударил по заводу Rivian перед началом производства внедорожника R2 — обрушилась крыша одного из цехов

В прошедшие выходные торнадо интенсивностью EF-1 обрушился на автомобильный завод Rivian в Нормале, штат Иллинойс. По данным компании, сорвана крыша одного из цехов, но люди не пострадали. Сотрудники Rivian в настоящее время оценивают масштабы ущерба. Согласно заявлению генерального директора Р.Дж. Скаринге (RJ Scaringe), компания рассчитывает возобновить работу завода уже на этой неделе.

Улучшенная шкала Фудзиты (Enhanced Fujita scale, EF-Scale) была создана в 2007 году и используется для оценки интенсивности торнадо в США и Канаде. Ущерб от торнадо описывается шестью категориями: от EF-0 до EF-5. Категория EF-1 подразумевает «умеренный урон», торнадо такой интенсивности срывает крыши с домов, разрушает передвижные дома, переворачивает автомобили, вырывает деревья с корнем, разрушает небольшие постройки.

«Спасибо нашим сотрудникам на месте, которые нашли безопасное убежище и следовали нашим протоколам управления чрезвычайными ситуациями, когда сработала сигнализация о торнадо, — написал Скаринге. — Я горжусь тем, как все объединились, не только для соблюдения протоколов безопасности, но и для поддержки друг друга и руководства работами по уборке и восстановлению с такой заботой и решимостью».

У цеха под кодовым названием «Здание 2» обрушилась большая часть крыши. Компания пока не сообщила, повлияет ли это на сроки запуска модели R2, который должен состояться в ближайшие недели. По данным Rivian, торнадо задел более новую часть завода, используемую в основном для логистики R2, например, для доставки комплектующих. «Как только мы обеспечим безопасность пострадавшей зоны, мы планируем возобновить работу в здании 2 (специально для R2) на этой неделе», — сообщила представитель компании.

Для Rivian запуск модели R2 имеет большое значение. За последние пять лет компания инвестировала время, ресурсы и капитал в снижение себестоимости производства R1. Но Rivian по-прежнему терпит убытки каждый квартал — в значительной степени, по словам Скаринге, потому что компания сейчас инвестирует в инфраструктуру, которая начнёт окупаться, когда производство внедорожника R2 достигнет запланированных масштабов.

Автопроизводитель надеется продавать сотни тысяч таких автомобилей в год и рассчитывает на успешный старт продаж. По оценкам компании, к концу этого года будет продано от 20 000 до 25 000 внедорожников. Это сделает его одним из самых быстрорастущих запусков нового электромобиля в США за всю историю, уступая лишь чрезвычайно успешной модели Model Y от Tesla.

Производство R2 начнётся на заводе в Нормале параллельно с выпуском текущей модели R1, хотя компания также готовится построить совершенно новый завод в штате Джорджия. Там будет производиться внедорожник R2 и хэтчбек R3, который компания представила в марте 2024 года. Начало производства запланировано на 2028 год.

Материалы по теме
Uber вложит $1,25 млрд в Rivian и закупит до 50 000 электромобилей для роботакси
Пример Tesla заразителен: Rivian создала компанию Mind Robotics для разработки роботов
Представлен электромобиль Rivian R1 с четырьмя двигателями — от $115 990
Tesla номинально запустила роботакси ещё в двух городах Техаса
После отказа от выпуска электромобилей проект Afeela компаний Sony и Honda продолжит работу
Tesla Cybertruck продаётся хуже ожиданий: 19 % машин за квартал Маск купил сам у себя
Теги: rivian, торнадо, завод, старт
Ситуация вышла из-под контроля: разработчики открытого ПО тонут в потоке багрепортов, найденных ИИ
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю
Дата выхода, актёрский состав и самый амбициозный проект A24: раскрыты новые подробности фильма по Elden Ring
Huawei представила конкурента MacBook — MateBook 14 HarmonyOS Edition с круглыми клавишами, фирменной ОС и чипом Kirin X90
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 22 мин.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 47 мин.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 2 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 3 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 4 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 5 ч.
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов» 5 ч.
Microsoft повысила скорость и производительность «Проводника» в Windows 11 6 ч.
Релиз российской облачной платформы KeyStack 2026.1: расширенная Enterprise-функциональность и архитектура Secure by Default 6 ч.
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 10 ч.
Торнадо ударил по заводу Rivian перед началом производства внедорожника R2 — обрушилась крыша одного из цехов 2 ч.
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером 2 ч.
AMD поможет в развитии экосистемы ИИ во Франции 4 ч.
Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370 4 ч.
Toshiba предложила ждать замену HDD по гарантии до года или возместить деньги по старой цене 4 ч.
Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone 5 ч.
Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии 5 ч.
Ещё капельку: XPO-модули повысят плотность сетей в ИИ ЦОД, но CPO всё равно не избежать 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro c измерением ЭКГ и уровня сахара в крови 6 ч.