В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов

Как и было обещано, 20 апреля состоялся релиз «Былины» (Bylina) — разработанной чешской Far Far Games при поддержке издателя Digital Vortex изометрической экшен-RPG в мире славянских мифов.

«Былина» поступила в продажу для Steam и VK Play — подтверждённых ранее версий для GOG и Epic Games Store на горизонте не видно, а до PS5, Xbox Series X и S игра доберётся к концу 2026 года. Релизный трейлер прикреплён ниже.

В российском Steam новинка доступна с 30-процентной скидкой на стандартное издание (770 рублей до 4 мая) и 24-процентной на расширенное (990 рублей). Последнее включает саундтрек, артбук, комикс и два эксклюзивных доспеха.

Первые покупатели «Былины» в Steam встретили игру «в основном положительными» отзывами. Хвалят смесь славянского колорита с ужасами и современным юмором, стилизованную графику и демократичную цену.

Среди негативных отзывов фигурируют претензии к оптимизации, стабильности (игра имеет свойство вылетать), технической составляющей (DLSS должным образом не работает) и особенностям гейм-дизайна.

Пиковый онлайн «Былины» в Steam звёзд с неба не хватает

«Былина» рассказывает историю молодого воина Соколика, который погибает, но возвращается к жизни благодаря таинственному духу. С ним герой теперь вынужден делить тело и спасти мир от неминуемой гибели.

Обещают грандиозное путешествие, мир славянских сказок и легенд, динамичные бои, где каждая ошибка может стать роковой, прокачку навыков, необычных NPC со сложным внутренним миром и полный перевод на русский язык.

Материалы по теме
«Знал, что она никогда нас не бросит»: журналисты показали возвращение Лилит в аддоне Diablo IV: Lord of Hatred, и фанаты в восторге
Призыв существ, талисманы и новое эпическое оружие: для Titan Quest 2 вышло крупное обновление
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
Ситуация вышла из-под контроля: разработчики открытого ПО тонут в потоке багрепортов, найденных ИИ
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю
Дата выхода, актёрский состав и самый амбициозный проект A24: раскрыты новые подробности фильма по Elden Ring
Huawei представила конкурента MacBook — MateBook 14 HarmonyOS Edition с круглыми клавишами, фирменной ОС и чипом Kirin X90
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 22 мин.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 47 мин.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 2 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 3 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 4 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 5 ч.
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов» 5 ч.
Microsoft повысила скорость и производительность «Проводника» в Windows 11 6 ч.
Релиз российской облачной платформы KeyStack 2026.1: расширенная Enterprise-функциональность и архитектура Secure by Default 6 ч.
Vitality разгромила Spirit в финале IEM Rio 2026 и выиграла $1 млн в золотых слитках в гонке Grand Slam 10 ч.
Торнадо ударил по заводу Rivian перед началом производства внедорожника R2 — обрушилась крыша одного из цехов 2 ч.
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером 2 ч.
AMD поможет в развитии экосистемы ИИ во Франции 4 ч.
Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370 4 ч.
Toshiba предложила ждать замену HDD по гарантии до года или возместить деньги по старой цене 4 ч.
Командир лунной миссии Artemis II опубликовал потрясающее видео «заката Земли», снятое на iPhone 5 ч.
Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии 5 ч.
Ещё капельку: XPO-модули повысят плотность сетей в ИИ ЦОД, но CPO всё равно не избежать 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch Fit 5 и Fit 5 Pro c измерением ЭКГ и уровня сахара в крови 6 ч.