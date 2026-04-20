В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов

Как и было обещано, 20 апреля состоялся релиз «Былины» (Bylina) — разработанной чешской Far Far Games при поддержке издателя Digital Vortex изометрической экшен-RPG в мире славянских мифов.

«Былина» поступила в продажу для Steam и VK Play — подтверждённых ранее версий для GOG и Epic Games Store на горизонте не видно, а до PS5, Xbox Series X и S игра доберётся к концу 2026 года. Релизный трейлер прикреплён ниже.

В российском Steam новинка доступна с 30-процентной скидкой на стандартное издание (770 рублей до 4 мая) и 24-процентной на расширенное (990 рублей). Последнее включает саундтрек, артбук, комикс и два эксклюзивных доспеха.

Первые покупатели «Былины» в Steam встретили игру «в основном положительными» отзывами. Хвалят смесь славянского колорита с ужасами и современным юмором, стилизованную графику и демократичную цену.

Среди негативных отзывов фигурируют претензии к оптимизации, стабильности (игра имеет свойство вылетать), технической составляющей (DLSS должным образом не работает) и особенностям гейм-дизайна.

«Былина» рассказывает историю молодого воина Соколика, который погибает, но возвращается к жизни благодаря таинственному духу. С ним герой теперь вынужден делить тело и спасти мир от неминуемой гибели.

Обещают грандиозное путешествие, мир славянских сказок и легенд, динамичные бои, где каждая ошибка может стать роковой, прокачку навыков, необычных NPC со сложным внутренним миром и полный перевод на русский язык.