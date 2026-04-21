ИИ-лаборатория Джеффа Безоса готовится привлечь $10 млрд финансирования

Илон Маск (Elon Musk) не скрывает своих амбиций в сфере ИИ, поэтому он не только основал в 2023 году стартап xAI, но и недавно объединил его не только с социальной сетью X, но и аэрокосмической компанией SpaceX. Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) тоже интересуется направлением ИИ, его профильная инициатива должна привлечь $10 млрд финансирования.

Как напомнило на этой неделе издание Financial Times, стартап Безоса в сфере искусственного интеллекта носит обозначение Project Prometheus, и сейчас он готовится к привлечению $10 млрд, что позволит оценить его в $38 млрд. Предполагается, что институциональные инвесторы JPMorgan и BlackRock примут участие в данном раунде финансирования. Переговоры с инвесторами пока ведутся и не привели к конкретному результату, по словам источника.

Впервые об инициативе Project Prometheus стало известно в ноябре прошлого года. Джефф Безос при поддержке исследователя Викрама Баджаджа (Vikram Bajaj) основал стартап, который ставит своей целью использование искусственного интеллекта для ускорения инженерных работ и производства в аэрокосмической и автомобильной сферах, а также при выпуске компьютерной техники. Первоначальный этап финансирования подразумевал инвестиции в размере $6,2 млрд, некоторую часть денег предоставил сам Джефф Безос.

В прошлом месяце появилась информация, что Безос собирается сформировать инвестиционный фонд, который мог бы направить $100 млрд на покупку производственных компаний и повышение их эффективности с помощью искусственного интеллекта. В штате Project Prometheus сейчас работает несколько десятков специалистов, некоторые из них перешли из конкурирующих стартапов типа OpenAI и Google DeepMind. Персонал для стартапа Безоса привлекается для последующей работы в Сан-Франциско, Цюрихе и Лондоне.