ИИ-лаборатория Джеффа Безоса готовится привлечь $10 млрд финансирования

Илон Маск (Elon Musk) не скрывает своих амбиций в сфере ИИ, поэтому он не только основал в 2023 году стартап xAI, но и недавно объединил его не только с социальной сетью X, но и аэрокосмической компанией SpaceX. Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) тоже интересуется направлением ИИ, его профильная инициатива должна привлечь $10 млрд финансирования.

Источник изображения: Blue Origin

Как напомнило на этой неделе издание Financial Times, стартап Безоса в сфере искусственного интеллекта носит обозначение Project Prometheus, и сейчас он готовится к привлечению $10 млрд, что позволит оценить его в $38 млрд. Предполагается, что институциональные инвесторы JPMorgan и BlackRock примут участие в данном раунде финансирования. Переговоры с инвесторами пока ведутся и не привели к конкретному результату, по словам источника.

Впервые об инициативе Project Prometheus стало известно в ноябре прошлого года. Джефф Безос при поддержке исследователя Викрама Баджаджа (Vikram Bajaj) основал стартап, который ставит своей целью использование искусственного интеллекта для ускорения инженерных работ и производства в аэрокосмической и автомобильной сферах, а также при выпуске компьютерной техники. Первоначальный этап финансирования подразумевал инвестиции в размере $6,2 млрд, некоторую часть денег предоставил сам Джефф Безос.

В прошлом месяце появилась информация, что Безос собирается сформировать инвестиционный фонд, который мог бы направить $100 млрд на покупку производственных компаний и повышение их эффективности с помощью искусственного интеллекта. В штате Project Prometheus сейчас работает несколько десятков специалистов, некоторые из них перешли из конкурирующих стартапов типа OpenAI и Google DeepMind. Персонал для стартапа Безоса привлекается для последующей работы в Сан-Франциско, Цюрихе и Лондоне.

Материалы по теме
Project Prometheus Безоса переманил из OpenAI сооснователя xAI для создания ИИ, понимающего физический мир
Джефф Безос поставил на физический ИИ: он создаёт фонд на $100 млрд для скупки производств и перевода их на ИИ-рельсы
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ
Amazon согласилась вложить в Anthropic ещё $25 млрд
Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников
Intel наращивает мощности: закупки оборудования взлетели в полтора раза
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 28 мин.
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров» 30 мин.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 4 ч.
Meta тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения 14 ч.
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 14 ч.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 15 ч.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 15 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 17 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 17 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 18 ч.
Новоиспечённому гендиру Тернусу придётся доказать инвесторам, что Apple не проиграла ИИ-гонку 30 мин.
Тим Кук опубликовал прощальное письмо по случаю ухода в поста гендиректора Apple 34 мин.
Anthropic получит от AWS до 5 ГВт ИИ-мощностей и до $25 млрд инвестиций 54 мин.
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год 2 ч.
Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи 2 ч.
Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере 2 ч.
«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть 3 ч.
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км 4 ч.
Испанцы разрабатывают аппаратный «стоп-кран» для защиты от бэкдоров в зарубежных чипах 4 ч.
Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов 4 ч.