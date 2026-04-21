«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть

В I квартала 2026 года рынок цифровых фотоаппаратов в России продемонстрировал признаки восстановления после падения на 20 % годом ранее, сообщили в «М.видео». Согласно данным компании, продажи в России выросли в количественном выражении на 13 %, до 110 тыс. устройств, и в денежном выражении — на 24 %, до 1,95 млрд руб.

Вместе с тем структура рынка заметно меняется. Хотя сохраняется высокий спрос на доступные устройства, в то же время растёт интерес пользователей к более технологичным решениям. «Покупатели всё чаще выбирают камеры известных брендов, а в сегменте системных устройств происходит переход от зеркальных моделей к беззеркальным, которые сегодня формируют основной потенциал роста категории», — сообщила руководитель департамента «Аксессуары» Жанна Илюхина.

Средняя стоимость фотоаппарата увеличилась год к году примерно на 10 %, до 17,7 тыс. руб., что связано с постепенным восстановлением спроса в более дорогих сегментах и увеличением доли технологичных моделей.

Большая часть продаж (85 %) приходится на базовые модели с несменной оптикой. В сегменте системных камер наблюдается перераспределение спроса: доля зеркальных камер снизилась до около 5 %, тогда как доля беззеркальных моделей выросла до порядка 10 %. Таким образом, беззеркальные камеры становятся основным драйвером развития категории.

По продажам в количественном выражении лидируют безбрендовые устройства, а также популярные бренды. Наибольшей популярностью пользуются изделия W&O и Canon, за которыми следуют Sony, Nikon и Fujifilm. При этом доля безбрендовых решений сокращается с постепенным смещением спроса в сторону более функциональных и брендированных устройств.

В денежном выражении лидируют по продажам международные бренды Canon и Sony, за которым следуют Nikon и Fujifilm. Именно они обеспечивают рост рынка за счёт спроса на более дорогие и технологичные модели, прежде всего в сегменте беззеркальных камер.