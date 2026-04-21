Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов

Как и Тайвань, Япония находится в не самой благополучной зоне с точки зрения сейсмической активности, поэтому концентрация определённого типа производств в этой стране формирует серьёзные риски для всей мировой полупроводниковой отрасли. Вчерашнее землетрясение магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству фоторезиста для выпуска чипов.

Источник изображения: Kioxia

Источник изображения: Kioxia

К такому предварительному выводу приходит ресурс TrendForce, занявшийся анализом всей доступной на данный момент информации. Вчера в районе пяти вечера по местному времени у северо-восточного побережья острова Хонсю были зарегистрированы толчки магнитудой до 7,7 баллов. Непосредственно на территории Японии максимальная магнитуда достигала 5 баллов в той местности, где расположены предприятия Kioxia, Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и SUMCO. В районе, где находятся фабрики по производству памяти типа NAND компании Kioxia, магнитуда толчков не превысила 4 баллов. Структурных разрушений они не зафиксировали, но работу пришлось остановить до выяснения возможных последствий землетрясения. Инспекция займёт от одного до трёх дней, но когда производство памяти здесь будет возобновлено в полном объёме, не уточняется. Местные заводы Kioxia обеспечивают от 5 до 8 % мирового объёма выпуска NAND.

Разумеется, в Японии большинство предприятий построено с учётом определённого класса сейсмоустойчивости, поэтому здания не страдают от землетрясений столь серьёзно, как это могло бы произойти без принятия соответствующих мер. Тем не менее, подземные толчки нередко приводят к необходимости повторно калибровать оборудование, на это уходят недели. На одном из предприятий Kioxia в Китаками в этом полугодии должно быть налажено массовое производство 218-слойной памяти типа 3D NAND, поэтому недавнее стихийное бедствие могло негативно повлиять на планы этой компании.

На острове Хоккайдо магнитуда толчков вчера достигала 4 баллов, здесь расположено строящееся предприятие Rapidus, которое в следующем году должно начать серийный выпуск 2-нм чипов. Последствия землетрясения представителями компании пока никак не обсуждаются публично. Остров Кюсю, где сосредоточены предприятия Sony, Rohm и TSMC (JASM) по производству полупроводниковых компонентов, от землетрясения пострадал минимально, магнитуда толчков ограничилась в этом случае 1 или 2 баллами.

Предприятия Tokyo Electron по выпуску литографического оборудования хоть и приостанавливали свою работу для изучения возможного ущерба, по факту его не понесли, и вскоре продолжили производственную деятельность. Shin-Etsu Chemical и SUMCO приостанавливали работу своих предприятий по выпуску кремниевых пластин в Японии, но сегодня начали её возобновлять.

Зато в случае с предприятием Shin-Etsu Chemical по производству фоторезиста для обработки кремниевых пластин в Фукусиме ситуация не столь благоприятная. Оно вынуждено было остановить работу, на перенастройку оборудования уйдёт от четырёх до восьми недель. Кроме того, предприятие TOK в Фукусиме, имеющее аналогичный профиль деятельности, тоже сможет возобновить полноценную работу лишь через четыре или шесть недель. Оно при этом отвечает за 25 % мирового объёма производства специального фоторезиста. Нехватка подобных химикатов может только усугубить дефицит чипов, который сейчас наблюдается во многих сегментах рынка.

Материалы по теме
TSMC эвакуировала часть предприятий из-за землетрясения
В следующем году Kioxia начнёт производство 332-слойной памяти NAND — первым делом её пустят на нужды ИИ
Землетрясение в Японии тряхнуло фабрики Kioxia по выпуску флеш-памяти — это может усилить дефицит, но в компании заверили, что всё обошлось
Amazon согласилась вложить в Anthropic ещё $25 млрд
Похоже, OnePlus всё же уходит из Европы — на это намекает увольнение десятков ключевых сотрудников
Huawei представила смарт-часы Watch Ultimate Star Diamond Edition с 99 бриллиантами и оценкой риска гипергликемии
Теги: япония, производство микросхем, землетрясение, полупроводники
япония, производство микросхем, землетрясение, полупроводники
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 28 мин.
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров» 30 мин.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 4 ч.
Meta тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения 14 ч.
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 14 ч.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 15 ч.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 15 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 17 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 17 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 18 ч.
Новоиспечённому гендиру Тернусу придётся доказать инвесторам, что Apple не проиграла ИИ-гонку 30 мин.
Тим Кук опубликовал прощальное письмо по случаю ухода в поста гендиректора Apple 34 мин.
Anthropic получит от AWS до 5 ГВт ИИ-мощностей и до $25 млрд инвестиций 54 мин.
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год 2 ч.
Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи 2 ч.
Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере 2 ч.
«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть 3 ч.
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км 4 ч.
Испанцы разрабатывают аппаратный «стоп-кран» для защиты от бэкдоров в зарубежных чипах 4 ч.
Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов 4 ч.