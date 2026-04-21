Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов

Как и Тайвань, Япония находится в не самой благополучной зоне с точки зрения сейсмической активности, поэтому концентрация определённого типа производств в этой стране формирует серьёзные риски для всей мировой полупроводниковой отрасли. Вчерашнее землетрясение магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству фоторезиста для выпуска чипов.

К такому предварительному выводу приходит ресурс TrendForce, занявшийся анализом всей доступной на данный момент информации. Вчера в районе пяти вечера по местному времени у северо-восточного побережья острова Хонсю были зарегистрированы толчки магнитудой до 7,7 баллов. Непосредственно на территории Японии максимальная магнитуда достигала 5 баллов в той местности, где расположены предприятия Kioxia, Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical и SUMCO. В районе, где находятся фабрики по производству памяти типа NAND компании Kioxia, магнитуда толчков не превысила 4 баллов. Структурных разрушений они не зафиксировали, но работу пришлось остановить до выяснения возможных последствий землетрясения. Инспекция займёт от одного до трёх дней, но когда производство памяти здесь будет возобновлено в полном объёме, не уточняется. Местные заводы Kioxia обеспечивают от 5 до 8 % мирового объёма выпуска NAND.

Разумеется, в Японии большинство предприятий построено с учётом определённого класса сейсмоустойчивости, поэтому здания не страдают от землетрясений столь серьёзно, как это могло бы произойти без принятия соответствующих мер. Тем не менее, подземные толчки нередко приводят к необходимости повторно калибровать оборудование, на это уходят недели. На одном из предприятий Kioxia в Китаками в этом полугодии должно быть налажено массовое производство 218-слойной памяти типа 3D NAND, поэтому недавнее стихийное бедствие могло негативно повлиять на планы этой компании.

На острове Хоккайдо магнитуда толчков вчера достигала 4 баллов, здесь расположено строящееся предприятие Rapidus, которое в следующем году должно начать серийный выпуск 2-нм чипов. Последствия землетрясения представителями компании пока никак не обсуждаются публично. Остров Кюсю, где сосредоточены предприятия Sony, Rohm и TSMC (JASM) по производству полупроводниковых компонентов, от землетрясения пострадал минимально, магнитуда толчков ограничилась в этом случае 1 или 2 баллами.

Предприятия Tokyo Electron по выпуску литографического оборудования хоть и приостанавливали свою работу для изучения возможного ущерба, по факту его не понесли, и вскоре продолжили производственную деятельность. Shin-Etsu Chemical и SUMCO приостанавливали работу своих предприятий по выпуску кремниевых пластин в Японии, но сегодня начали её возобновлять.

Зато в случае с предприятием Shin-Etsu Chemical по производству фоторезиста для обработки кремниевых пластин в Фукусиме ситуация не столь благоприятная. Оно вынуждено было остановить работу, на перенастройку оборудования уйдёт от четырёх до восьми недель. Кроме того, предприятие TOK в Фукусиме, имеющее аналогичный профиль деятельности, тоже сможет возобновить полноценную работу лишь через четыре или шесть недель. Оно при этом отвечает за 25 % мирового объёма производства специального фоторезиста. Нехватка подобных химикатов может только усугубить дефицит чипов, который сейчас наблюдается во многих сегментах рынка.