Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-32» выполнил свою задачу, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился, сообщил Telegram-канал «Роскосмоса». Несгоревшие остатки корабля упали в несудоходной части Тихого океана.

Источник изображения: roscosmos.ru

Отстыковку «Прогресса МС-32» от модуля «Звезда» на МКС произвели сегодня, 21 апреля, в 01:08 мск; включение двигателя на торможение планировалось в 04:14. С сентября минувшего года «Прогресс МС-32» находился в российском сегменте Международной космической станции. Он, в частности, 16 апреля на 440 м поднял орбиту МКС — тогда двигатели аппарата включили на 303 с. Это помогло в реализации миссии прибытия корабля «Союз МС-29» и в создании условий для посадки «Союза МС-28». За всё время деятельности МКС высота орбиты станции корректировалась 392 раза — сейчас её высота над поверхностью Земли составляет 420,09 км.

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» произвёл успешную стыковку с МКС 24 марта — его пришлось перевести в ручной режим, потому что в системе «Курск» не раскрылась антенна. Аппарат доставил на МКС воду, продукты, топливо, научную аппаратуру и прочее оборудование. Место «Прогресса МС-32» займёт корабль «Прогресс МС-34», который должен стартовать с «Байконура» 26 апреля.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: роскосмос, космический корабль, прогресс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
