3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Разработку устройств Apple возглавил Джо...
Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи

До недавнего времени 62-летний Джони Сруджи (Johny Srouji) в компании Apple занимал пост старшего вице-президента компании по аппаратным технологиям, но после перехода Джона Тернуса (John Ternus) на должность генерального директора возьмёт на себя обязанности директора Apple по аппаратному обеспечению.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Общее руководство разработкой аппаратных решений как раз ляжет на плечи Джони Сруджи, который с 2008 года возглавлял разработку первого процессора Apple собственного дизайна (A4). До перехода в Apple Сруджи успел поработать в IBM и Intel, где тоже занимался разработкой процессоров. Профильное образование он получил в Израиле. Во многом успехи Apple в создании собственных процессоров являются заслугой именно Джони Сруджи, хотя в своё время к ним успел приложить руку и легендарный Джим Келлер (Jim Keller), успевший поработать в Intel, AMD и Tesla.

«Джони является одним из самых талантливых людей среди тех, с кем мне доводилось работать», — отметил готовящийся занять пост председателя совета директоров Apple Тим Кук (Tim Cook). По словам Кука, Сруджи своей деятельностью по формированию «кремниевой стратегии Apple» оказал влияние на всю мировую полупроводниковую отрасль. «Он всегда управлял своей организацией с заметной остротой ума и чёткостью суждений, и раз за разом его команда предлагала прорывные инновации, которые трансформировали наши продукты. Нам очень повезло, что он станет руководителем Apple на аппаратном направлении», — признался Кук.

Джон Тернус также выразил готовность продолжить плотную работу с Джони Сруджи в своей новой должности. Как отмечается в пресс-релизе компании, Сруджи и его подчинённые предложили немало прорывных технологий не только при разработке процессоров, но и в сфере создания батарей, камер, контроллеров устройств хранения данных, датчиков, дисплеев, сотовых модемов и прочих критических компонентов во всей продуктовой линейке Apple.

apple, тим кук, назначение
apple, тим кук, назначение
