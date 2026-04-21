Instagram✴ стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага

Команда Instagram призвала пользователей не волноваться, если их цветные фотографии отображаются в социальной сети в чёрно-белом виде, заверив, что с их аккаунтами и камерами всё в порядке. Как пояснили в Instagram ресурсу Engadget, проблема вызвана ошибкой, затрагивающей, в частности, HDR-фотографии.

«Ранее из-за технической проблемы некоторые HDR-фотографии в некоторых аккаунтах отображались некорректно как чёрно-белые», — сообщили в Instagram. Однако, как отметил Engadget, жалобы поступали и до этого — 18 и 19 апреля, поэтому для некоторых пользователей проблема существует немного дольше, чем сообщила соцсеть.

В любом случае, независимо от того, когда ошибка начала вызывать проблемы, команда Instagram заявила, что уже исправила её. Разработчики заверили, что если у кого-то из пользователей публикации по-прежнему отображаются в чёрно-белом виде, исправление автоматически вернёт их фотографии в исходное состояние в течение следующих нескольких часов. «Приносим извинения за любые неудобства», — сообщили в команде соцсети.

В 2022 году пользователи Instagram сталкивались с похожей проблемой. Тогда жалобы поступали на то, что белый фон ленты произвольно менял цвет на чёрный.

Теги: социальная сеть, ii, программное обеспечение
