Портативная консоль Lenovo Legion Go S подорожала почти вдвое, пав очередной жертвой дефицита памяти

Если очень постараться, то портативные консоли Asus Xbox Ally X и MSI Claw 8 AI Plus ещё можно найти по первоначальным ценникам — а вот Lenovo с её Legion Go S, похоже, сдалась. Минувшим летом версия устройства с чипом AMD Ryzen Z1 Extreme на платформе SteamOS предлагалась за $829,99, а сейчас она подорожала до ошеломляющих $1579,99.

Такого разброса старой и новой цен нет даже у Lenovo Legion Go 2, которая прибавила «всего» $650. Двухкратный рост, к счастью, пока обозначился не для всех версий Lenovo Legion Go S, но и о первоначальных ценниках лучше забыть. Windows-вариант с Z1 Extreme предлагается за $1679,99, но временно доступен «со скидкой» за $1049,99. Даже значительно более слабая модель на чипе AMD Ryzen Z2 Go, которая ранее стоила $599,99, теперь взлетела до $1049 на сайте производителя — у разных ретейлеров она может мелькать незначительно дешевле или дороже. Рекорд пока держит Amazon с ценником $714 за этот вариант, но и он представляет переоценённым.

Комментариев по поводу роста цен в Lenovo не предоставили, но нельзя исключать и того, что компания просто решила снять Legion Go S с производства — из некоторых интернет-магазинов она пропала вообще, нет её и в интернет-магазине самой Lenovo. Интересно, что у самого производителя она пока проходит как Lenovo Legion Go S Gen 1, так что не исключается и выход обновлённого варианта. Мировой дефицит чипов памяти коснулся всей электроники. Valve Steam Deck без усилий купить уже не получится; Meta подняла ценники на гарнитуры виртуальной реальности Quest; Sony повысила стоимость PlayStation 5.

Теги: lenovo, legion, портативная консоль
