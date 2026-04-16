3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника M**a подняла цены на VR-гарнитуры Quest ...
Meta✴ подняла цены на VR-гарнитуры Quest 3S и Quest 3 — и снова из-за дефицита памяти

Дефицит памяти продолжает влиять на рынок электроники. На этот раз он добрался до VR-гарнитур Meta. Стоимость базовой гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest 3S увеличится на $50: до $350 за модель со 128 Гбайт памяти и до $450 за версию с 256 Гбайт, объявила компания. Модель Meta Quest 3 прибавила в цене $100 и теперь стоит $600.

Как и другие технологические компании, Meta столкнулась с дефицитом и последовавшим за ним ростом цен на чипы памяти, спровоцированными бумом технологий искусственного интеллекта. Apple и Microsoft были вынуждены повысить цены на ноутбуки, а Samsung — на некоторые смартфоны. Другие производители гарнитур также повысили цены или столкнулись с задержками в выпуске продукции.

Гигант соцсетей, который в 2021 году сменил название с Facebook на Meta, чтобы продвигать метавселенную — технологии дополненной и виртуальной реальности — добавил, что цены на восстановленные экземпляры гарнитур тоже вырастут; стоимость умных очков пока останется прежней. «Мы внесли эти изменения, потому что стоимость выпуска высокопроизводительного оборудования для виртуальной реальности значительно увеличилась. Чтобы и далее обеспечивать качество оборудования, ПО и поддержки, которое ожидается от платформы Quest, нам необходимо скорректировать цены», — пояснили в компании.

Новые ценники на гарнитуры семейства Meta Quest вступят в силу 19 апреля — помимо США, они поднимутся в Евросоюзе, Великобритании и Японии. Умные очки Meta сейчас популярнее, чем гарнитуры закрытого типа, но компания не собирается отказываться от устройств виртуальной реальности, продолжая считать их «будущим вычислительной техники».

Впрочем, некоторые действия Meta дают основания предположить, что приоритет технологий виртуальной реальности в компании снижается. Под сокращение попали несколько сотен сотрудников профильного подразделения Reality Labs, чуть было не закрылась платформа Horizon Worlds, приостановлена работа над несколькими играми для систем виртуальной реальности. Apple, к слову, пока не объявляла о повышении стоимости своей гарнитуры Vision Pro — при ценнике $3499 это будет непросто.

me, quest, цены, дефицит
