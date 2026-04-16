Meta✴ подняла цены на VR-гарнитуры Quest 3S и Quest 3 — и снова из-за дефицита памяти

Дефицит памяти продолжает влиять на рынок электроники. На этот раз он добрался до VR-гарнитур Meta✴. Стоимость базовой гарнитуры виртуальной реальности Meta✴ Quest 3S увеличится на $50: до $350 за модель со 128 Гбайт памяти и до $450 за версию с 256 Гбайт, объявила компания. Модель Meta✴ Quest 3 прибавила в цене $100 и теперь стоит $600.

Как и другие технологические компании, Meta✴ столкнулась с дефицитом и последовавшим за ним ростом цен на чипы памяти, спровоцированными бумом технологий искусственного интеллекта. Apple и Microsoft были вынуждены повысить цены на ноутбуки, а Samsung — на некоторые смартфоны. Другие производители гарнитур также повысили цены или столкнулись с задержками в выпуске продукции.

Гигант соцсетей, который в 2021 году сменил название с Facebook✴ на Meta✴, чтобы продвигать метавселенную — технологии дополненной и виртуальной реальности — добавил, что цены на восстановленные экземпляры гарнитур тоже вырастут; стоимость умных очков пока останется прежней. «Мы внесли эти изменения, потому что стоимость выпуска высокопроизводительного оборудования для виртуальной реальности значительно увеличилась. Чтобы и далее обеспечивать качество оборудования, ПО и поддержки, которое ожидается от платформы Quest, нам необходимо скорректировать цены», — пояснили в компании.

Новые ценники на гарнитуры семейства Meta✴ Quest вступят в силу 19 апреля — помимо США, они поднимутся в Евросоюзе, Великобритании и Японии. Умные очки Meta✴ сейчас популярнее, чем гарнитуры закрытого типа, но компания не собирается отказываться от устройств виртуальной реальности, продолжая считать их «будущим вычислительной техники».

Впрочем, некоторые действия Meta✴ дают основания предположить, что приоритет технологий виртуальной реальности в компании снижается. Под сокращение попали несколько сотен сотрудников профильного подразделения Reality Labs, чуть было не закрылась платформа Horizon Worlds, приостановлена работа над несколькими играми для систем виртуальной реальности. Apple, к слову, пока не объявляла о повышении стоимости своей гарнитуры Vision Pro — при ценнике $3499 это будет непросто.