Метавселенная сожмётся — Meta✴ готовит массовые сокращения разработчиков Reality Labs

На этой неделе Meta планирует уволить сотни сотрудников подразделения Reality Labs, занимающихся разработкой метавселенной, сообщил ресурс The New York Times со ссылкой на источники в компании. Об этом может быть объявлено во вторник на совещании, назначенном техническим директором Meta и главой Reality Labs Эндрю Босвортом (Andrew Bosworth), которое он назвал «самым важным» в этом году.

Источник изображения: ray-ban.com

Источник изображения: ray-ban.com

По словам источников, будет сокращено около 10 % сотрудников подразделения Reality Labs, штат которого насчитывает 15 тыс. человек. Увольнения в основном затронут специалистов, занимающихся разработкой метавселенной, поскольку компания переориентирует свои приоритеты на разработку ИИ-технологий следующего поколения.

В прошлом месяце сообщалось, что гендиректор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) намерен почти на треть сократить затраты на создание метавселенной. При этом часть средств, выделенных на продукты виртуальной реальности, будет перераспределена на увеличение бюджета подразделения носимых устройств, которое разрабатывает умные очки и наручные вычислительные устройства. Сообщается, что его практически не коснётся предстоящее сокращение. Умные очки стали хитом продаж — по данным компании, за последние несколько лет было продано более двух миллионов единиц.

На прошлой неделе Meta сообщила о задержке глобального запуска умных очков Meta Display в связи с ограниченными запасами на фоне «беспрецедентного спроса». Ранее Цукерберг заявил, что умные очки станут «основным способом интеграции сверхинтеллекта в нашу повседневную жизнь».

Источник:

