Марк Цукерберг наконец разочаровался в метавселенной и собирается радикально урезать расходы на неё

Глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) значительно сократит траты на создание так называемой метавселенной. Это начинание он когда-то называл будущим компании и причиной смены названия с Facebook✴ на Meta✴. По слухам, рассматривается 30-процентное сокращение бюджета. Оно затронет продукт для виртуальных миров Horizon Worlds и подразделение виртуальной реальности Quest. Первые увольнения начнутся уже в январе.

Это сокращение расходов на метавселенную является частью годового планирования бюджета компании на 2026 год, которое включало серию встреч в резиденции Цукерберга на Гавайях в прошлом месяце. Цукерберг попросил руководителей подразделений Meta✴ рассмотреть возможность сокращения расходов на 10 % по всем направлениям, что является стандартным запросом в ходе аналогичных бюджетных циклов в последние несколько лет.

Большая часть сокращений, вероятно, затронет группу виртуальной реальности Meta✴, на которую приходится основная часть расходов, связанных с разработкой метавселенной. Разработка метавселенной уже давно вызывает недовольство инвесторов, которые видят в ней лишь утечку ресурсов. Надзорные органы, в свою очередь, отмечают высокий потенциальный риск для конфиденциальности и безопасности детей в виртуальных мирах.

Цукерберг по сей день сохраняет убеждённость, что в недалёком будущем люди будут работать и играть в виртуальных мирах, но давление инвесторов и финансовые потери вынуждают его произвести оптимизацию подразделения, занимающегося разработкой метавселенной. Эта группа входит в состав Reality Labs — подразделения Meta✴, специализирующегося на долгосрочных проектах, таких как VR-гарнитуры и очки дополненной реальности. С начала 2021 года эта группа потратила на разработку и исследования более $70 млрд.

Последнее время Цукерберг практически перестал упоминать метавселенную публично и на конференциях, посвящённых финансовым результатам компании, и вместо этого сосредоточился на разработке крупных моделей искусственного интеллекта, а также на разработке ИИ-гаджетов, таких как умные очки.

Некоторые аналитики и инвесторы призывают Цукерберга полностью избавиться от продуктов Reality Labs, которые продолжают поглощать ресурсы, не принося существенного дохода. По их мнению, «подразделение Reality Labs Meta✴ продолжает оставаться дырявым ведром» и чем раньше будет закрыт проект метавселенной, тем больше ресурсов останется у компании на разработку искусственного интеллекта.

Слухи о возможном сокращении в группе разработчиков метавселенной привели к росту акций Meta✴ на 5,7 % — это самый большой дневной прирост с 31 июля.