Meta✴ потратила 10 лет и $100 млрд на метавселенную, но так её и не создала

Meta Platforms за последнее десятилетие инвестировала более $100 млрд в виртуальную и дополненную реальность, стремясь создать метавселенную — виртуальные пространства, в которых пользователи смогут делать практически всё что угодно и которые станут следующей версией интернета. Однако успехи компании в этом направлении не так велики, как хотелось бы руководству Meta.

Источник изображений: heise.de

Источник изображений: heise.de

«Наше видение заключается в том, что через десять лет VR и AR станут следующей крупной вычислительной платформой после смартфонов <…> Мы уязвимы в сфере смартфонов, поскольку Google и Apple контролируют мобильные платформы. Мы можем изменить это только за счёт разработки централизованной платформы и приложений», — написал глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в одной из служебных записок.

Проблема в том, что это послание Цукерберг составил в 2015 году. С тех пор он переименовал компанию Facebook в Meta Platforms и вложил астрономические суммы в Reality Labs — подразделение, занимающееся разработкой продуктов в сфере VR и AR. Facebook поздно осознала важность смартфонов, из-за чего компания стала в некотором роде зависима от Google и Apple, которые диктуют правила на платформах iOS и Android, где и выстраивается бизнес-модель гиганта соцсетей.

Meta отчитывается о расходах на Reality Labs в своих квартальных финансовых отчётах с конца 2020 года. Точные суммы вложенных средств за прошедшие годы остаются неизвестными, но, по оценке аналитиков, объём инвестиций превысил отметку в $100 млрд в третьем квартале 2025 года.

Многомиллиардные инвестиции компании в это направление начались с покупки стартапа Oculus VR за $3 млрд в 2014 году. Высокие расходы контрастируют со сравнительно низкими доходами подразделения Reality Labs. При расходах в $83 млрд с конца 2020 года, выручка от VR и AR за тот же период составила около $10 млрд. Для сравнения, только за последний квартал рекламный бизнес Meta принёс компании около $50 млрд.

Гарнитуры Meta Quest являются основным VR-продуктом компании, они доминируют на рынке и являются частью крупнейшей VR-платформы, приносящей основную часть дохода Reality Labs. Добиться этого Meta смогла не только за счёт огромных инвестиций, компания активно вытесняла с рынка потенциальных конкурентов.

Игры продолжают оставаться наиболее доходными среди приложений для виртуальной реальности, но они всё ещё являются нишевым сегментом (на их долю приходится менее 1 % дохода в игровой индустрии). Кризис в игровой индустрии также сказался на сфере VR, динамика развития которой существенно замедлилась за последние годы. Это подтверждается продажами гарнитур Quest 3 и Quest 3S, которые не сумели повторить успех своих предшественников. Положительный момент для Meta заключается в том, что гарнитуры Quest сейчас в основном привлекают внимание детей и подростков — целевую аудиторию, которая сделала Roblox крупнейшей платформой метавселенной с примерно 380 млн пользователей.

Это охват и значимость, которых Meta безуспешно пыталась достичь со своей метавселенной Horizon Worlds. Теперь компания возлагает надежды на представителей молодого поколения, которые растут с гарнитурами и воспринимают VR как естественную часть своей жизни и социализируются в виртуальных мирах. Для них метавселенная является не абстрактным понятием, а чем-то более реальным.

Однако остальная часть человечества всё ещё не в восторге от виртуальной реальности. Спустя десять лет после коммерческого перезапуска виртуальная реальность всё ещё ищет вариант использования, который сделает её незаменимой для масс. Ни игры, ни потребление медиаконтента таковыми не являются. Возможно, возродить интерес потребителей к VR сможет появление устройств нового форм-фактора. По данным источника, следующая VR-гарнитура Meta станет значительно меньше и легче.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что без настойчивых усилий Meta к настоящему моменту не было бы значительного потребительского рынка VR, и виртуальная реальность преимущественно ограничивалась бы рабочими приложениями. Даже появление продуктов конкурентов, таких как Apple Vision Pro и Samsung Galaxy XR, едва ли можно представить без многолетней работы Meta в этом направлении.

Хотя подразделение Meta Reality Labs заметно во многом благодаря VR-гарнитурам, более половины получаемых им инвестиций направляется на развитие дополненной реальности. Одним из продуктов в этом сегменте являются ещё не выпущенные AR-очки Meta. Такое распределение средств Цукерберг объяснял тем, что дополненная реальность является наиболее сложным направлением для Reality Labs, но и одновременно направлением с наибольшим потенциалом в долгосрочной перспективе.

При внимательном рассмотрении первого публично показанного прототипа AR-очков становится ясно, почему для их разработки потребовались миллиарды долларов. Meta Orion объединяет множество передовых технологий, а для создания устройства потребовались многочисленные инновации, специальные AR-чипы и формирование новых цепочек поставок. Эти усилия будут оправданы, если AR-очки Meta воплотят в жизнь грандиозное видение Цукерберга 2015 года и откроют новую вычислительную эру, во главе которой будет Meta. Однако это только теория, поскольку до появления первого по настоящему массового продукта в этой категории могут пройти годы.

Meta идёт по этому пути, создавая умные очки в партнёрстве с брендом Ray-Ban. Спрос на них удивил Meta, а также подтолкнул Google и Apple к разработке аналогов. Новизна этой продуктовой категории заключается в форм-факторе, которые открывает потенциал для массового рынка, а также считается идеальной аппаратной платформой для эры искусственного интеллекта.

Речь идёт об ИИ-ассистентах, которые будут сопровождать и помогать пользователям в повседневной жизни визуально и с помощью звука, оставаясь при этом практически невидимыми. Следующим этапом развития станут умные очки с HUD-дисплеями, которые являются промежуточной стадией на пути создания полноценных AR-устройств.

Несмотря на первоначальный успех, производителям еще предстоит выяснить, насколько велик интерес потребителей к умным очкам и AR-очкам на самом деле. Также трудно предсказать, насколько социально приемлемой окажется технология, которая постоянно фиксирует окружающую обстановку и проецирует изображение прямо в глаза пользователей.

В служебной записке 2015 года Цукерберг обозначил три бизнес-цели для VR и AR. Meta не достигла стратегической цели: спустя 10 лет VR и AR не помогли компании избавиться от зависимости от Google и Apple. Финансовая цель также не была достигнута: оба направления по-прежнему требуют огромных вложений и не сулят прибыльности в ближайшей перспективе. Однако связанная с брендом цель кажется достижимой: Meta действительно может позиционироваться как внедряющий с помощью VR и AR инновации лидер.

Даже спустя десятилетие VR и AR всё ещё находятся на ранней стадии развития. Окупятся ли многомиллиардные инвестиции Meta в это направление, покажет время.

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

