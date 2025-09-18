Сегодня 18 сентября 2025
Meta✴ представила редактор виртуальных миров Horizon Studio — метавселенная ускорится и похорошеет

Meta решила усовершенствовать свою напоминающую Roblox социальную платформу Horizon Worlds. Наиболее важными нововведениями обещают стать новый игровой движок и редактор Meta Horizon Studio с улучшенной графикой, который поможет разработчикам создавать игровые сценарии.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Meta Horizon Studio — это редактор, который позволяет создавать виртуальные миры. Текстуры и звук можно генерировать при помощи встроенных средств искусственного интеллекта; до конца года Meta интегрирует в редактор ИИ-помощника, который ещё сильнее упростит процесс разработки. На мероприятии Meta Connect 2025 разработчик общался с чат-ботом, и тот помог в генерации новой виртуальной среды, а также скорректировал характер одного из игровых персонажей.

В основе метавселенных компании теперь лежит движок Horizon Engine, который, как рассказали в Meta, «обеспечивает улучшенную графику, повышенную производительность и более продвинутые» виртуальные миры, в том числе «значительно увеличенную ёмкость одновременного доступа» для большого числа пользователей.

Платформа Horizon Worlds так и не стала достаточно популярной, хотя уже и вышла за рамки виртуальной реальности, поселившись в мобильных устройствах. Но Meta стремится привлекать новых создателей игр в этой метавселенной — в этом году для них был учреждён фонд поддержки в $50 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
me, метавселенная, horizon worlds
