Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Потери M**a на метавселенной и виртуальн...
реклама
Новости Hardware

Потери Meta✴ на метавселенной и виртуальной реальности перевалили за $70 млрд

Meta Platforms объявила финансовые результаты по итогам третьего квартала. Гигант соцсетей продолжат вливать средства в метавселенную, основой которой являются технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Несмотря на это, подразделение Reality Labs сообщило о квартальных убытках в размере $4,4 млрд при выручке в $470 млн. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Reality Labs покажет убыток в размере $5,1 млрд, а объём полученной выручки составит $316 млн.

Источник изображения: Mark Zuckerberg / X

Источник изображения: Mark Zuckerberg / X

Подразделение Reality Labs отвечает за разработку VR-гарнитур семейства Quest, а также умных очков с поддержкой искусственного интеллекта от Ray-Ban и Oakley, которые Meta создаёт с владельцем упомянутых брендов EssilorLuxottica. С конца 2020 года убытки Reality Labs составили более $70 млрд, что подчёркивает высокие затраты на разработку потребительских продуктов в сегменте VR и AR.

Финансовый директор Meta Сьюзен Ли (Susan Li) сообщила аналитикам, что выручка Reality Labs в четвёртом квартале, вероятно, окажется ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Отчасти это обусловлено тем, что компания не выпускала новых VR-гарнитур в 2025 году. «Мы по-прежнему ожидаем существенного роста выручки от продаж умных очков с искусственным интеллектом в годовом исчислении в четвёртом квартале, поскольку мы пользуемся преимуществами высокого спроса на недавно представленные продукты, но этого недостаточно, чтобы компенсировать эффект от снижения продаж гарнитур Quest», — сообщила Ли.

Напомним, в сентябре этого года Meta представила умные очки Ray-Ban Display стоимостью $799. Это первые умные очки компании со встроенным дисплеем и специальным браслетом, посредством которого реализована поддержка ИИ-технологий. EssilorLuxottica в своём последнем финансовом отчёте отметила, что созданные вместе с Meta умные очки помогли увеличить продажи в третьем квартале.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Meta✴ рухнули после квартального отчёта, несмотря на рост по многим направлениям
Бывший руководитель метавселенной Meta✴ теперь займётся ИИ-продуктами компании
Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда
Magic Leap показала прототип умных очков на Android XR, который выглядит как обычные
«Яндекс» объявил, что выпустит «носимое ИИ-устройство»
Учёные создали носимый датчик для предупреждения об опасном УФ-излучении
Теги: me, финансовые результаты, финансовый отчёт
me, финансовые результаты, финансовый отчёт
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.