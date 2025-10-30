Потери Meta✴ на метавселенной и виртуальной реальности перевалили за $70 млрд

Meta✴ Platforms объявила финансовые результаты по итогам третьего квартала. Гигант соцсетей продолжат вливать средства в метавселенную, основой которой являются технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Несмотря на это, подразделение Reality Labs сообщило о квартальных убытках в размере $4,4 млрд при выручке в $470 млн. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Reality Labs покажет убыток в размере $5,1 млрд, а объём полученной выручки составит $316 млн.

Подразделение Reality Labs отвечает за разработку VR-гарнитур семейства Quest, а также умных очков с поддержкой искусственного интеллекта от Ray-Ban и Oakley, которые Meta✴ создаёт с владельцем упомянутых брендов EssilorLuxottica. С конца 2020 года убытки Reality Labs составили более $70 млрд, что подчёркивает высокие затраты на разработку потребительских продуктов в сегменте VR и AR.

Финансовый директор Meta✴ Сьюзен Ли (Susan Li) сообщила аналитикам, что выручка Reality Labs в четвёртом квартале, вероятно, окажется ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Отчасти это обусловлено тем, что компания не выпускала новых VR-гарнитур в 2025 году. «Мы по-прежнему ожидаем существенного роста выручки от продаж умных очков с искусственным интеллектом в годовом исчислении в четвёртом квартале, поскольку мы пользуемся преимуществами высокого спроса на недавно представленные продукты, но этого недостаточно, чтобы компенсировать эффект от снижения продаж гарнитур Quest», — сообщила Ли.

Напомним, в сентябре этого года Meta✴ представила умные очки Ray-Ban Display стоимостью $799. Это первые умные очки компании со встроенным дисплеем и специальным браслетом, посредством которого реализована поддержка ИИ-технологий. EssilorLuxottica в своём последнем финансовом отчёте отметила, что созданные вместе с Meta✴ умные очки помогли увеличить продажи в третьем квартале.