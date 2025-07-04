Цукерберг снова обещает революцию — ИИ-амбиции Meta✴ напомнили о провале метавселенной

На этой неделе в служебной записке глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) поделился видением ближайшего будущего, в котором «персональный суперинтеллект для каждого» станет «началом новой эры для человечества». Звучит вдохновляюще, но всего четыре года назад он уже говорил подобное, только в отношении концепции «метавселенной», которая благополучно провалилась.

Параллели между двумя масштабными проектами Meta✴ провели в Ars Technica. Там вспомнили презентацию 2021 года, когда гендиректор и основатель соцсети говорил о «метавселенной» — виртуальном месте, где «вы сможете делать почти всё, что только можете себе представить», и которое станет основой «следующей версии интернета».

Цукерберг тогда так сильно верил в идею, что отказался от известного корпоративного бренда Facebook✴ в пользу нового названия Meta✴. Он красочно рассказывал о «ещё более захватывающем интернете», где все социальные взаимодействия, развлечения, игры и работа «будут более естественными и яркими».

Было много слов о «телепортации по метавселенной», которая будет схожа с нажатием ссылки на сайте. Красивые видео показывали, как, например, женщина с помощью своего аватара в «метавселенной» виртуально присоединяется к другу на живом концерте в Токио, а потом на вечеринке после концерта покупает виртуальный мерч группы. И всё это не выходя из дома в реальности. Цукерберг рассказывал, как «сотни тысяч творцов» смогут зарабатывать продажей виртуальных товаров, которые можно будет встроить в виртуальную или даже реальную среду…

Спустя четыре года фактически ничего из обещанного не реализовано. Даже энтузиасты описывают свой опыт в «метавселенной» как удручающий и полный одиночества. Разработчики Meta✴ жалуются на неудобные инструменты для работы с «метавселенной» и громоздкий код. Промежуточный итог за четыре года — $60 млрд убытка, связанного с VR. Возможно, развитию идеи еще сможет помочь выход легких и удобных очков виртуальной реальности, которые когда-то показывал Цукерберг. Однако пока их стоимость оценивается в $10 тыс., ни о каком широком внедрении таких очков говорить не приходится.

Похоже, теперь Марка Цукерберга так же, как когда-то «метавселенная», вдохновляет искусственный интеллект. Он снова обещает революцию пользовательского опыта и кардинальные изменения интернета, говорит о новом способе взаимодействия друг с другом и расширении социальных связей в виртуальности — на этот раз благодаря ИИ.

«ИИ может привести к появлению мира изобилия, в котором у всех есть сверхчеловеческие инструменты для создания всего чего угодно», — уверен Цукерберг. Он опять рассказал о расцвете творчества и расширении разнообразия.

Да, внедрение ИИ в продукты Meta✴ сегодня смотрится куда успешнее по сравнению с «метавселенной». Так, Цукерберг утверждает, что уже миллиард человек ежемесячно пользуются ИИ-продуктами компании, а разработчики куда активнее применяют ИИ-инструменты.

Тем не менее, считают в Ars Technica, есть причины скептически относиться к распространению ИИ. Современные модели по-прежнему искажают факты, ошибаются в рассуждениях и не справляются с простейшими задачами.

Опыт с «метавселенной» подсказывает, что и эта грандиозная ставка на ИИ может обернуться разочарованием: обещали «голограммы повсюду» — получили пустующие комнаты в Horizon Worlds; обещали «высший уровень погружения» — получили неудобные контроллеры и узконаправленные приложения. Чем закончится гонка за «личным ИИ-суперинтеллектом» — пока непонятно. Несмотря на беспрецедентный массовый интерес к чат-ботам, пока нет гарантий, что «ультраперсонализированные разговоры» не обернутся очередным дорогостоящим экспериментом, похожим на провалившуюся «метавселенную».