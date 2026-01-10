Глава отдела Meta✴ Reality Labs созвал «важнейшее» собрание года с личной явкой подчинённых

Технический директор компании Meta✴ и глава подразделения Reality Labs Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) на 14 января созвал общее собрание своих сотрудников и охарактеризовал его как «самое важное» в году. Работникам Reality Labs он настоятельно рекомендовано лично присутствовать на мероприятии, сообщил Business Insider со ссылкой на двух работников Meta✴.

Рекомендация присутствовать лично нестандартна для подразделения, которое занимается разработкой носимых устройств, технологий виртуальной и дополненной реальности, а также решений в области робототехники. Некоторые руководители среднего звена рекомендовали подчинённым «бросить свои дела», чтобы прийти на собрание.

Подразделение Reality Labs смогло добиться некоторых успехов, в том числе выпустило ставшие популярными умные очки Ray-Ban Meta✴, но для гиганта соцсетей оно оказалось дорогостоящим предприятием, убытки которого с 2020 года составили более $70 млрд. В прошлом году глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил об очередной смене курса — вместо метавселенной приоритетом объявлен искусственный интеллект. Meta✴ выкупила значительную долю стартапа Scale AI и наняла его гендиректора, а также развернула масштабную кампанию по переманиванию сильнейших специалистов в отрасли ИИ за баснословные деньги.

В Reality Labs весь минувший год происходили противоположные процессы: в январе Meta✴ сократила 4000 рабочих мест, в том числе не менее 560 работников отдела метавселенной; в апреле увольнению подверглись сотрудники игрового отдела Oculus Studios и разработчики фитнес-приложения виртуальной реальности Supernatural. А в декабре стало известно, что бюджет Reality Labs ожидает сокращение на величину до 30 %. При этом глава подразделения Эндрю Босворт назвал 2025 год «самым важным» за восемь лет работы на этом посту.