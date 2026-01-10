Сегодня 10 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Глава отдела M**a Reality Labs созвал «в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава отдела Meta✴ Reality Labs созвал «важнейшее» собрание года с личной явкой подчинённых

Технический директор компании Meta и глава подразделения Reality Labs Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) на 14 января созвал общее собрание своих сотрудников и охарактеризовал его как «самое важное» в году. Работникам Reality Labs он настоятельно рекомендовано лично присутствовать на мероприятии, сообщил Business Insider со ссылкой на двух работников Meta.

Источник изображения: ray-ban.com

Источник изображения: ray-ban.com

Рекомендация присутствовать лично нестандартна для подразделения, которое занимается разработкой носимых устройств, технологий виртуальной и дополненной реальности, а также решений в области робототехники. Некоторые руководители среднего звена рекомендовали подчинённым «бросить свои дела», чтобы прийти на собрание.

Подразделение Reality Labs смогло добиться некоторых успехов, в том числе выпустило ставшие популярными умные очки Ray-Ban Meta, но для гиганта соцсетей оно оказалось дорогостоящим предприятием, убытки которого с 2020 года составили более $70 млрд. В прошлом году глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил об очередной смене курса — вместо метавселенной приоритетом объявлен искусственный интеллект. Meta выкупила значительную долю стартапа Scale AI и наняла его гендиректора, а также развернула масштабную кампанию по переманиванию сильнейших специалистов в отрасли ИИ за баснословные деньги.

В Reality Labs весь минувший год происходили противоположные процессы: в январе Meta сократила 4000 рабочих мест, в том числе не менее 560 работников отдела метавселенной; в апреле увольнению подверглись сотрудники игрового отдела Oculus Studios и разработчики фитнес-приложения виртуальной реальности Supernatural. А в декабре стало известно, что бюджет Reality Labs ожидает сокращение на величину до 30 %. При этом глава подразделения Эндрю Босворт назвал 2025 год «самым важным» за восемь лет работы на этом посту.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ отложила глобальный запуск AR-очков с экраном из-за «беспрецедентного спроса», но пообещала новые функции
Meta✴ купит сингапурский ИИ-стартап Manus, который будет вынужден порвать с Китаем
Цукерберг готовит Mango и Avocado: Meta✴ раскрыла имена грядущих ИИ-моделей, включая генератор изображений и видео
Стартап xAI тратит миллиарды долларов на помощь Tesla и проект Macrohard — антипода Microsoft
Гендиректор Intel рассказал об освоении 14A и работе с заказчиками
Amazfit показала ИИ-камеру V1TAL, которая следит за трапезой владельца
Теги: me, reality labs, метавселенная
me, reality labs, метавселенная
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.