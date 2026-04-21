Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Частники сорвали разработку скафандров N...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Частники сорвали разработку скафандров NASA для Луны и МКС — проект дорожает и буксует

Аудит Генерального инспектора NASA программы разработки новых скафандров выявил провал почти по всем пунктам. В 2022 году эту задачу впервые возложили на плечи коммерческих структур в надежде получить качественный продукт по приемлемой цене. По факту испытания и производство новых скафандров задерживаются, их характеристики не соответствуют ТЗ, а стоимость работ неуклонно растёт. Скафандры появятся нескоро, будут дороже и не такими, как заказывали.

Источник изображений: Axiom Space

Источник изображений: Axiom Space

В своё время контракты на разработку новых скафандров для Луны и МКС подписали компании Axiom Space и Collins Aerospace. Цена вопроса достигла $3,1 млрд. Старые скафандры морально устарели, а также оказались опасны в эксплуатации, например, раз за разом допуская утечку воды внутрь, что в условиях невесомости могло буквально утопить носителя. Кроме того, новые скафандры для внекорабельной деятельности xEVAS предполагалось покупать у бизнеса каждый раз как услугу — арендовать, что должно было снизить нагрузку на бюджет NASA.

Аудит показал, что всё указывает на серьёзные задержки в разработке скафандров, которые угрожают достижению целей NASA. Первоначальные сроки демонстрации лунного скафандра ожидались в 2025 году, а испытания в условиях микрогравитации — в 2026 году. Теперь эти сроки сдвинулись минимум на 1,5 года. Агентство получило образец скафандра Axiom Space лишь в конце февраля текущего года, что отодвигает испытания в невесомости на конец 2027 года. Похоже, новый скафандр не успеют подготовить к миссии Artemis III.

Более того, компания Collins Aerospace сошла с дистанции. Она отказалась создавать новый скафандр в 2024 году, провалив все ранее оговорённые сроки проведения работ. Интересно, что в NASA не только не стали требовать возврата средств, но даже оплатили компании Collins возможность сохранить специалистов и оборудование, надеясь в будущем вырастить конкурента для оставшегося единственного разработчика программы в лице компании Axiom Space.

По словам инспектора NASA, проблемы с разработкой новых скафандров возникли по причине излишне оптимистичных ожиданий. В среднем новые коммерческие программы в области космоса требовали для реализации чуть более 8 лет. Для разработки скафандров было отведено в два раза меньше времени, что оказалось ошибкой. Это привело к перерасходу средств и дальнейшему росту стоимости проекта.

С учётом задержек NASA столкнулось с проблемой возможных проволочек с появлением новых скафандров к будущей высадке на Луну в 2028 году и с их использованием на МКС в 2030 году. Для подстраховки агентство подключит к проекту xEVAS своих экспертов и будет искать больше поддержки у бизнеса. Но на этом беды не заканчиваются. Совершенно непонятно, как новые скафандры будут сопрягаться с ещё не созданными лунными модулями компаний SpaceX и Blue Origin. Но это будет уже другая и по-своему драматичная история.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: скафандр, nasa, аудит
скафандр, nasa, аудит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
