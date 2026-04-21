Технологический сбор на электронику в России окажется ниже ожидаемого— подорожают даже стационарные телефоны

РБК сообщает, что Минпромторг установил размеры технологического сбора на импортную и производимую в России электронику. Согласно документам ведомства, за каждый смартфон производители и поставщики должны будут уплачивать 250 рублей, а за ноутбук — 500 рублей. Другая электроника также будет подвержена сбору, но на гораздо меньше суммы. Это должно будет стимулировать локализацию производства, на что будут направляться собранные суммы.

Новый сбор распространяется на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих соответствующую продукцию на территории страны. Решение было принято в третьем чтении закона Государственной думой РФ в ноябре 2025 года. Первоначально рассматривался вариант собирать с каждого смартфона вне зависимости от марки 750 руб., а с каждого ноутбука — 1500 руб. Если верить РБК, утверждённые на сегодняшний день суммы будут в три раза меньше: 250 руб. за смартфон и 500 руб. за ноутбук. За радиотрубки с проводными базами сбор будет 100 руб. за аппарат, а за «другие» телефоны — 25 руб.

Напомним, технологический сбор начнёт взиматься с 1 сентября 2026 года за каждую единицу товара независимо от его стоимости. Обязанность по уплате лежит на всех участниках цепочки поставок — от производителей до импортеров. Механизм техсбора призван защитить российскую индустрию. Внутренние производители, вносящие платеж, смогут претендовать на отраслевые меры господдержки при условии соответствия критериям локализации производства. Сбор вводится только по тем товарным позициям, где доля отечественной продукции пока остаётся низкой, что должно стимулировать рост локализации и импортозамещения в электронной отрасли.

Минфин рассчитывает, что инициатива принесёт федеральному бюджету около 218 млрд руб. За четыре месяца 2026 года это будут 20 млрд руб., за 2027 год — ещё 88 млрд руб. и 110 млрд руб. за 2028 год.