Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Технологический сбор на электронику в Ро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Технологический сбор на электронику в России окажется ниже ожидаемого— подорожают даже стационарные телефоны

РБК сообщает, что Минпромторг установил размеры технологического сбора на импортную и производимую в России электронику. Согласно документам ведомства, за каждый смартфон производители и поставщики должны будут уплачивать 250 рублей, а за ноутбук — 500 рублей. Другая электроника также будет подвержена сбору, но на гораздо меньше суммы. Это должно будет стимулировать локализацию производства, на что будут направляться собранные суммы.

Новый сбор распространяется на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих соответствующую продукцию на территории страны. Решение было принято в третьем чтении закона Государственной думой РФ в ноябре 2025 года. Первоначально рассматривался вариант собирать с каждого смартфона вне зависимости от марки 750 руб., а с каждого ноутбука — 1500 руб. Если верить РБК, утверждённые на сегодняшний день суммы будут в три раза меньше: 250 руб. за смартфон и 500 руб. за ноутбук. За радиотрубки с проводными базами сбор будет 100 руб. за аппарат, а за «другие» телефоны — 25 руб.

Напомним, технологический сбор начнёт взиматься с 1 сентября 2026 года за каждую единицу товара независимо от его стоимости. Обязанность по уплате лежит на всех участниках цепочки поставок — от производителей до импортеров. Механизм техсбора призван защитить российскую индустрию. Внутренние производители, вносящие платеж, смогут претендовать на отраслевые меры господдержки при условии соответствия критериям локализации производства. Сбор вводится только по тем товарным позициям, где доля отечественной продукции пока остаётся низкой, что должно стимулировать рост локализации и импортозамещения в электронной отрасли.

Минфин рассчитывает, что инициатива принесёт федеральному бюджету около 218 млрд руб. За четыре месяца 2026 года это будут 20 млрд руб., за 2027 год — ещё 88 млрд руб. и 110 млрд руб. за 2028 год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: финансы, российский рынок, сбор
финансы, российский рынок, сбор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
