Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами

Японский технологический гигант Panasonic разработал QR-коды нового образца, способные работать только на определённых устройствах при заданных условиях. Технология будет использоваться в системе контроля доступа, управляющей входом и выходом людей из зданий.

В прошлом году Panasonic развернула систему распознавания лиц, но обратила внимание, что на практике она оказывается не всегда удобной: работникам приходится выстраиваться в очередь, чтобы система отсканировала их лица — администраторам системы приходится оценивать качество сканирования, убеждаться в их пригодности и по необходимости направлять сотрудников на дополнительную съёмку.

Поэтому в компании предложили выпустить QR-коды, в которых содержится регистрационная информация, — работники смогут предъявлять их на входе в здание, где запущена система контроля доступа с распознаванием лиц. Оборудование, предназначенное для лицевой идентификации, активирует камеру, но вместо лица производится сканирование QR-кода. Облачная служба распознаёт этот QR-код, и если обнаруживается, что он содержит разрешение на регистрацию для системы распознавания лица, то проводится сканирование для последующей биометрической идентификации.

Считывать QR-коды может любой смартфон, из-за чего возникает риск, что гипотетический злоумышленник может завладеть таким кодом для проникновения в здание. Поэтому в Panasonic придумали дополнительную степень защиты — идентификационная информация из этих QR-кодов может считываться только в авторизованных средах, за пределами которых они остаются нераспознаваемыми. Японский технологический гигант подал патентную заявку на это решение, а его внедрение будет производиться совместно с Hitachi.