Sennheiser представила закрытые профессиональные наушники HD 480 Pro за $479

Sennheiser анонсировала высококачественные наушники для работающих со звуком профессионалов. Модель HD 480 Pro выступает закрытой версией популярной гарнитуры HD 490 Pro — обе модели предназначены как для работы на студии, так и на живых выступлениях.

Наушники Sennheiser HD 480 Pro позиционируются как универсальная модель, подходящая для записи, мониторинга, продюсирования и микширования. Они призваны решить две характерные для закрытых гарнитур проблемы: комфорт при длительном ношении, а также точная передача низких частот. Для предотвращения искажений или отражений в звуковой картине компания Sennheiser предусмотрела «систему подавления вибраций». Кабель можно отсоединить и подключать с левой или правой стороны в зависимости от обстановки.

Для обеспечения комфорта в Sennheiser HD 480 Pro использованы те же элементы конструкции, что и в HD 490 Pro. Это, в частности, мягкие подушечки на дужках для тех, кто носит очки; а также конструкция, которая обеспечит равномерное давление на голову любой формы. Розничная цена Sennheiser HD 480 Pro составляет $479. В комплект входят амбушюры для работы на записи, витой кабель длиной 3 м и футляр для переноски. Дорожную сумочку для них можно приобрести дополнительно за $15.