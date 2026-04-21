3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Sennheiser представила закрытые професси...
Sennheiser представила закрытые профессиональные наушники HD 480 Pro за $479

Sennheiser анонсировала высококачественные наушники для работающих со звуком профессионалов. Модель HD 480 Pro выступает закрытой версией популярной гарнитуры HD 490 Pro — обе модели предназначены как для работы на студии, так и на живых выступлениях.

Источник изображений: sennheiser.com

Наушники Sennheiser HD 480 Pro позиционируются как универсальная модель, подходящая для записи, мониторинга, продюсирования и микширования. Они призваны решить две характерные для закрытых гарнитур проблемы: комфорт при длительном ношении, а также точная передача низких частот. Для предотвращения искажений или отражений в звуковой картине компания Sennheiser предусмотрела «систему подавления вибраций». Кабель можно отсоединить и подключать с левой или правой стороны в зависимости от обстановки.

Для обеспечения комфорта в Sennheiser HD 480 Pro использованы те же элементы конструкции, что и в HD 490 Pro. Это, в частности, мягкие подушечки на дужках для тех, кто носит очки; а также конструкция, которая обеспечит равномерное давление на голову любой формы. Розничная цена Sennheiser HD 480 Pro составляет $479. В комплект входят амбушюры для работы на записи, витой кабель длиной 3 м и футляр для переноски. Дорожную сумочку для них можно приобрести дополнительно за $15.

Материалы по теме
Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще
Потребительское подразделение Sennheiser снова выставили на продажу
Apple представила наушники AirPods Max 2 с улучшенным шумоподавлением и переводом в реальном времени за $549
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером
Sony выпустила полноразмерную игровую открытую гарнитуру Inzone H6 Air с пространственным звуком за $200
Представлено Insta360 Snap — цифровое зеркало для съёмки селфи на основную камеру смартфона
Теги: sennheiser, наушники, гарнитура
sennheiser, наушники, гарнитура
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 31 мин.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 2 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 2 ч.
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс» 2 ч.
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II 3 ч.
Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами 4 ч.
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом» 5 ч.
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine 5 ч.
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 6 ч.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 9 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 3 мин.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 23 мин.
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 24 мин.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 60 мин.
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ 2 ч.
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса 3 ч.
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе 3 ч.
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей 3 ч.
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699 3 ч.
Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения 3 ч.