Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс»

Национальный мессенджер Max переименован в «Макс». Новое название бренда указано на официальном сайте приложения, а также в магазинах приложений, таких как RuStore и Google Play. Вместе с тем изменение пока не коснулось официальной страницы мессенджера в социальной сети «ВКонтакте».

Источник изображений: «Макс»

Ранее генеральный директор Мах Фарит Хуснояров сообщил ТАСС, что в официальных коммуникациях и в брендинге компания использует оба варианта: «Макс» и Мах. По его словам, похожего подхода придерживаются и другие мессенджеры, опыт которых изучался при разработке отечественного приложения. Например, китайский WeChat, японский Line и корейский KakaoTalk используют как международное написание на латинице, так и написание на национальном языке.

Ранее в пресс-службе мессенджера сообщили, что у него 7 млн зарегистрированных иностранных пользователей, которые с начала 2026 года отправили из-за рубежа более миллиарда сообщений и совершили 220 млн звонков. Регистрация в мессенджере доступна в 40 странах. Наиболее активно на платформе регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Недавно мессенджер получил поддержку английского языка, и в работе, как сообщается, — версии на других языках. С ноября прошлого года у жителей СНГ появилась в Мах возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере, а с марта 2026 года этими опциями могут воспользоваться пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля в Max были зарегистрированы 110 млн человек, а его ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей. В марте Max вышел на второе место по среднесуточному охвату, опередив WhatsApp, но по-прежнему отставая от Telegram.

Теги: max, мессенджер, брендинг
