Сегодня 09 апреля 2026
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram

В марте 2026 года мессенджер Max вышел на второе место по среднесуточному охвату, увеличившемуся по данным Mediascope, по сравнению с декабрём 2025 года на 46,3 % до 61,5 млн россиян старше 12 лет (учитывались мобильная и десктопная версии). На первом месте по-прежнему Telegram, который в среднем в сутки посещало 72,2 млн россиян (снижение на 3 % к декабрю).

Источник изображения: vk.com

На третьей позиции по среднесуточному охвату в марте находится WhatsApp, чья аудитория сократилась по сравнению с декабрём на 56,5 % до 30,3 млн человек в сутки, из-за чего он утратил второе место.

В таком же порядке мессенджеры расположились по среднемесячному охвату. На первом месте — Telegram со среднемесячной посещаемостью 94,3 млн человек (рост к декабрю на 0,7 %). На втором — Max (83,2 млн человек; +19 %), на третьем — WhatsApp (76,5 млн; –19 %).

Сокращение аудитории Telegram и WhatsApp связано с введением ограничений Роскомнадзором (РКН) из-за продолжающихся нарушений законодательства этими мессенджерами.

В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал возможность осуществления звонков в этих мессенджерах, в ноябре начал «последовательно вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp». В феврале им было объявлено о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Источник:

Теги: max, telegram, мессенджер, россия
