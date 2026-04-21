Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети

Британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний (Ofcom), приступило к расследованию в отношении Telegram, Teen Chat и Chat Avenue из-за предполагаемого распространения материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) и недостаточной защиты несовершеннолетних от онлайн-груминга. Нарушителям грозит штраф до $22,4 млн или 10 % глобальной годовой выручки.

Поводом для расследования в отношении Telegram послужили сведения Канадского центра защиты детей (C3P) о предполагаемом присутствии CSAM на платформе. Ofcom провёл собственную проверку и возбудил дело против Telegram Messenger Inc. по статье 10 британского Закона о безопасности в интернете (OSA). Регулятор оценит, соблюдает ли компания обязанности по борьбе с незаконным контентом: своевременное удаление CSAM, предотвращение доступа к нему и минимизацию рисков преступного использования платформы.

Telegram отверг обвинения. В заявлении, опубликованном в соцсети X, компания сообщила, что с 2018 года практически устранила публичное распространение CSAM с помощью алгоритмов обнаружения и сотрудничества с некоммерческими организациями, а само расследование может отражать давление на платформы, отстаивающие конфиденциальность и свободу слова.

Параллельно Ofcom открыл расследования против Teen Chat и Chat Avenue — менее известных сервисов с открытыми чат-комнатами, приватными сообщениями, профилями и возможностью публиковать медиаконтент. По оценке регулятора, эти функции могут использоваться для груминга. Ofcom взаимодействовал с операторами обоих сервисов до начала надзорных действий, однако признал принятые меры недостаточными. В рамках расследования Chat Avenue дополнительно проверят на предмет защиты детей от порнографии и иного вредоносного контента.

При выявлении нарушений Ofcom вправе штрафовать компании на сумму до £18 млн (примерно $22,4 млн) или 10 % глобальной годовой выручки — в зависимости от того, какая сумма окажется больше. В особо серьёзных случаях регулятор может добиваться судебных предписаний об ограничении деятельности, например, обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к сервисам или потребовать от платёжных систем и рекламодателей прекратить сотрудничество с ними.