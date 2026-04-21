реклама
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов

OpenAI, кажется, решила пойти по стопам Microsoft и развернула в приложении агента искусственного интеллекта Codex функцию Chronicle, доступную в режиме предварительного тестирования. Она периодически делает снимки экрана, чтобы Codex и сам пользователь лучше понимали происходящее.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Функция Chronicle помогает Codex легко выявлять ошибки на экране и в документах — пользователю будет проще взаимодействовать с ИИ-агентом, который при помощи набора снимков экрана уже зафиксировал достаточно контекста. Работа оптимизируется, ИИ-агенту не приходится повторять подробности в запросах или составлять их чрезмерно точно. В основе Chronicle лежит работа нескольких фоновых агентов, формирующих воспоминания на основе скриншотов, временно хранящихся на устройстве. Но есть и недостаток — лимиты запросов расходуются слишком быстро, предупредили в OpenAI.

Пользователь может изучать и даже редактировать эти «воспоминания»; подчёркивается, что доступ к этим файлам способен оказаться и у других приложений. Те, кого такие возможности смущают, могут отключить Chronicle в меню приложения Codex. В настоящее время пользоваться ей могут только подписчики платного тарифа ChatGPT Pro за $200 в месяц. Она работает только на Apple macOS и недоступна жителям ЕС, Великобритании и Швейцарии. В отличие от Windows Recall, которая фиксирует активность пользователей Windows 11, функция Chronicle ограничена только рабочими процессами при создании программного кода.

Теги: openai, codex, ии
