Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч

Компания Xiaomi анонсировала в Китае смартфон Redmi K90 Max, ключевой особенностью которого, помимо флагманского чипа и ёмкой батареи, является встроенная система активного охлаждения с вентилятором, способная обеспечить высокую производительность устройства во время активных игровых сессий.

Это первый смартфон Xiaomi с такой системой охлаждения. Диаметр вентилятора составляет 18,1 мм, что, по словам производителя, больше, чем у большинства подобных устройств. В нём используется вертикальный воздухозаборник с наклонёнными вперед лопастями для более эффективного нагнетания воздушного потока, а также герметичный воздуховод, вихревая конструкция для уменьшения турбулентности и цельнометаллическая подшипниковая система.

Согласно внутренним тесам Xiaomi, система охлаждения способна снизить температуру устройства до 10 °C примерно за 100 с. Предусмотрены три регулируемых режима работы вентилятора, а уровень шума не превышает 32 дБ.

Вентилятор прошёл тест на старение продолжительностью 50 тыс. часов и всем, кто купит смартфон до 5 мая будет предоставлена шестилетняя гарантия на вентилятор, а также обеспечена пожизненная бесплатная чистка системы.

Redmi K90 Max построен на 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9500 в паре с дискретным графическим чипом D2, ориентированным на ИИ. Эта комбинация предназначена для игр с высокой частотой обновления, поддерживая разрешение 1,5K с частотой обновления до 165 Гц в широком диапазоне игр. Использование до 16 Гбайт памяти LPDDR5X Ultra RAM и до 1 Тбайт флеш-накопителя формата UFS 4.1 также поможет в обеспечении высокой производительности в играх.

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем M10 с разрешением 1,5K (2608 × 1200 пикселей) и частотой обновления 165 Гц, а также поддержкой технологии DC Dimming, режима низкой яркости в 1 кд/м2 и специальной настройки защиты глаз во время игр. В экран встроен ультразвуковой 3D-датчик отпечатков пальцев.

За питание отвечает массивная батарея ёмкостью 8550 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и обратной зарядки на 22,5 Вт.

Для фотографирования предусмотрена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Light Fusion 800 на 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией изображения в сочетании с 8-мегапиксельным широкоугольным модулем. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.

Также сообщается о частоте дискретизации гироскопа 400 Гц, оптимизированных сенсорных зонах для определённых игр и системе из трех микрофонов для лучшей работы в альбомной ориентации. Кроме того, для повышения качества приёма сигнала от беспроводных интерфейсов компания добавила два чипа Surge T1+. Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos получили настройку Bose. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69.

Стоимость Redmi K90 Max находится в диапазоне от $513 за версию с 12/256 Гбайт памяти до $733 за версию с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти.

Теги: xiaomi, redmi, смартфон, китай
xiaomi, redmi, смартфон, китай
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 24 мин.
