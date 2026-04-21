Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором

Помимо передового камерофона Find X9 Ultra, компания Oppo анонсировала планшетный компьютер Oppo Pad Mini. Компактное, но мощное устройство призвано обеспечить производительность флагманского уровня.

Планшет Oppo Pad Mini работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, высокую производительность которому обеспечивают также быстрая оперативная память LPDDR5X и встроенный накопитель стандарта UFS 4.1. В качестве программной платформы выступает ColorOS 16 — она включает набор прикладного ПО, в том числе офисный пакет WPS, приложения для управления файлами и совместной работы нескольких устройств.

Oppo Pad Mini оснащён 8,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2520 × 1680 пикселей. Поддерживается адаптивная частота обновления от 60 до 144 Гц, пиковая яркость составляет 1600 кд/м2. На задней крышке размещена 13-мегапиксельная камера, её дополняет 8-мегапиксельная фронтальная для видеозвонков и простых фотоснимков. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч; поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. В наличии также поддержка Wi-Fi 7, порт USB Type-C, два динамика; толщина корпуса составляет всего 5,3 мм.

Базовая версия планшета Oppo Pad Mini имеет конфигурацию 8/256 Гбайт при ценнике 3199 юаней ($470), доступны варианты 12/256 Гбайт за 3499 юаней ($510) и старший 12/512 Гбайт за 3999 юаней ($760). Предлагаются расцветки Mint Green (зелёная), Monet Purple (сиреневая) и Space Grey (серая).

Теги: oppo, планшет, китай
